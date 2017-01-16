С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Лондон - Москва
По данным CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, 2016 год стал самым успешным за историю наблюдений для европейской индустриальной недвижимости: объем инвестиций достиг рекордной отметки в 24,5 млрд. евро. В 2016 году в Германии, Норвегии, Испании и странах Центральной и Восточной Европы отмечен рекордный уровень активности - на 4% выше, чем в 2015 году.
Для Европы 2016 год стал рекордным не только с точки зрения объемов инвестиций, но по показателям поглощения. Совокупный показатель поглощения на девяти ключевых рынках Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Бельгии, Польши и Чехии впервые в истории достиг отметки 21 млн. кв. м, побив предыдущий рекорд в 19 млн. кв. м, зафиксированный в 2015 году.
Рекордные показатели поглощения, отмеченные в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, в значительной мере обусловлены ростом спроса со стороны предприятий электронной и розничной торговли. В Великобритании на долю этих двух отраслей пришлось более 50% поглощения, составившего 2,8 млн. кв. м. Логистические цепи поставок адаптируются к изменениям в составе арендаторов, что дополнительно стимулирует оптимизацию строительной и производственной активности, способствующую росту и конкурентоспособности.
В логистических хабах G32, крупнейших и наиболее важных для Европы, поглощение в 2016 году также достигло рекордных 11,9 млн. кв. м, побив рекорд 2015 года (11,75 млн. кв. м). Тем не менее, влияние на долю вакантных площадей по всей Европе осталось незначительным: средневзвешенный показатель на ключевых рынках вырос в годовом исчислении на 20 базисных пунктов с 5,1 до 5,3%.
Амори Гариэл, управляющий директор отдела индустриальной и складской недвижимости в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, прокомментировал:
«Складская недвижимость стала наиболее динамично растущим сегментом по всей Европе и рассматривается как класс активов, наименее чувствительный к политическим факторам. В 2016 году этот сегмент продемонстрировал наилучшие среди классов активов показатели и продолжает привлекать капитал и значительный интерес со стороны инвесторов. Стабильность рынков Германии и Норвегии продолжает привлекать институциональных инвесторов, а благоприятные экономические перспективы в Испании и странах Центральной и Восточной Европы создают крепкий фундамент для будущего роста».
Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка CBRE, сказала:
«На складском рынке Московской области произошла стабилизация вакансии и восстановление спроса, что сигнализирует о постепенной нормализации рыночной ситуации. В 2017 году объёмы ввода будут сокращаться дальше - показатель нового предложения ожидается на уровне 500-600 тыс. кв. м, а новые здания в основном будут строиться под клиента. Динамика положительных изменений может усилиться во второй половине 2017 года вместе со снижением вакансии и ростом ставок аренды. Прогнозируемый объём сделок на 2017 год может составить 900 -1 000 тыс. кв. м. В результате низкого объема ввода и устойчивого спроса, доля свободных площадей может снизиться до 11%».