Рекордный объем инвестиций в европейскую индустриальную недвижимость

9 февраля 2017 г.

Лондон - Москва

В совокупности во всех странах Европы инвестировано более 24,5 млрд. евро, что на 4% выше показателя 2015 года

Совокупный показатель поглощения превысил рекорд 2015 года

В 2016 году наибольший объем инвестиций пришелся на долю Германии: заключены сделки на общую сумму 4,5 млрд. евро

По данным CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, 2016 год стал самым успешным за историю наблюдений для европейской индустриальной недвижимости: объем инвестиций достиг рекордной отметки в 24,5 млрд. евро. В 2016 году в Германии, Норвегии, Испании и странах Центральной и Восточной Европы отмечен рекордный уровень активности - на 4% выше, чем в 2015 году.

Для Европы 2016 год стал рекордным не только с точки зрения объемов инвестиций, но по показателям поглощения. Совокупный показатель поглощения на девяти ключевых рынках Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Нидерландов, Бельгии, Польши и Чехии впервые в истории достиг отметки 21 млн. кв. м, побив предыдущий рекорд в 19 млн. кв. м, зафиксированный в 2015 году.

Рекордные показатели поглощения, отмеченные в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, в значительной мере обусловлены ростом спроса со стороны предприятий электронной и розничной торговли. В Великобритании на долю этих двух отраслей пришлось более 50% поглощения, составившего 2,8 млн. кв. м. Логистические цепи поставок адаптируются к изменениям в составе арендаторов, что дополнительно стимулирует оптимизацию строительной и производственной активности, способствующую росту и конкурентоспособности.

В логистических хабах G32, крупнейших и наиболее важных для Европы, поглощение в 2016 году также достигло рекордных 11,9 млн. кв. м, побив рекорд 2015 года (11,75 млн. кв. м). Тем не менее, влияние на долю вакантных площадей по всей Европе осталось незначительным: средневзвешенный показатель на ключевых рынках вырос в годовом исчислении на 20 базисных пунктов с 5,1 до 5,3%.

Амори Гариэл, управляющий директор отдела индустриальной и складской недвижимости в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, прокомментировал:

«Складская недвижимость стала наиболее динамично растущим сегментом по всей Европе и рассматривается как класс активов, наименее чувствительный к политическим факторам. В 2016 году этот сегмент продемонстрировал наилучшие среди классов активов показатели и продолжает привлекать капитал и значительный интерес со стороны инвесторов. Стабильность рынков Германии и Норвегии продолжает привлекать институциональных инвесторов, а благоприятные экономические перспективы в Испании и странах Центральной и Восточной Европы создают крепкий фундамент для будущего роста».

Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка CBRE, сказала:

«На складском рынке Московской области произошла стабилизация вакансии и восстановление спроса, что сигнализирует о постепенной нормализации рыночной ситуации. В 2017 году объёмы ввода будут сокращаться дальше - показатель нового предложения ожидается на уровне 500-600 тыс. кв. м, а новые здания в основном будут строиться под клиента. Динамика положительных изменений может усилиться во второй половине 2017 года вместе со снижением вакансии и ростом ставок аренды. Прогнозируемый объём сделок на 2017 год может составить 900 -1 000 тыс. кв. м. В результате низкого объема ввода и устойчивого спроса, доля свободных площадей может снизиться до 11%».