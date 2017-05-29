Рекордный урожай спутал ставки фрахта

29 июня 2017 г.

Рекордный урожай и плохое качество части российских зерновых в 2016/17 году нивелировали сезонность на рынке, тем самым создав неопределенность и нервозность во взаимоотношениях фрахтователей, трейдеров и судовладельцев.

Экспорт основных зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень) в мае составил непривычные для этого месяца 2,6 млн т, включая 1,9 млн т пшеницы. В прошлом мае эти показатели равнялись 1,9 и 1,4 млн тонн соответственно.

По аналитическим данным компании «Глогос проект» ставки фрахта в июне 2017 года оказались на 5-10 долларов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в отличие от прошлогоднего периода, когда ставки с мая по июль практически замерли, в 2017 году фрахт постоянно меняется: то дорожает, то дешевеет, порой на 3-4 доллара за неделю.

То, что третий месяц подряд вывоз зерновых идет рекордными для этого времени сезона темпами, подтверждают и данные Росстата – экспорт основных зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень) в мае составил непривычные для этого месяца 2,6 млн т, включая 1,9 млн т пшеницы. В прошлом мае эти показатели равнялись 1,9 и 1,4 млн тонн соответственно.

«Рекордный урожай, плохое качество части зерна и качели заградительных пошлин, которые в этом году вводили и отменяли основные импортеры зерна, - рассказывает Константин Гриневич, генеральный директор компании «Глогос проект», - создали эффект «отложенного спроса», при котором ставки фрахта в месяцы «высокого сезона» не достигали своего пика, а в месяцы, которые в прошлые периоды считались «мертвыми», оказались недостаточно низкими. На протяжении года мы работали с так называемыми «усредненными» ставками фрахта».

В прошлом году Россия стала экспортером зерна номер один, обогнав своего главного конкурента на рынке – Соединенные Штаты Америки. Но не только Россия смогла собрать хороший урожай, поставки на мировой рынок увеличили Украина и другие традиционные экспортеры зерна, выросли показатели сбора зерновых и у основных импортеров – Турции и Египта, которые смогли частично удовлетворить потребность в зерне за счет внутреннего производства. Таким образом, практически у всех крупных российских трейдеров перед началом нового сезона остались объемы прошлого урожая, который они продолжают продавать до сих пор.

Что касается будущего урожая, то прогнозы на этот счет поступают противоречивые. По расчетам Минсельхоза в этом году соберут 100-105 млн тонн зерновых, что на 17-12 млн тонн меньше, чем в 2016. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский предвидит урожай зерновых на уровне 115–118 млн тонн, то есть на 1 млн тонн больше. Однако не смотря на разночтения в отношении будущего урожая, прогноз по экспорту в целом совпадает, и по расчету как чиновником, так и самих аграриев должен составить около 37 млн. тонн, включая 28,5 млн. тонн пшеницы, что примерно на миллион тонн больше, чем в 2016/17 году.

Однако, по мнению аналитиков «Глогос экспорт», реализации заявленных планов могут помешать такие негативные факторы, как задержка посевных и сбора урожая на 14-20 дней, упразднение рейдовой перевалки в нейтральных водах Керченского пролива, а также периодические введение и отмена заградительных пошлин со стороны государств-импортеров. В новый сезон Россия с нерешенным вопросом по эмбарго на турецкие помидоры, а следовательно с высокой вероятностью неоднократного ограничения на поставку зерновых со стороны Турции. А это значит, что «сезонная неопределенность» 2016-17 года продолжится в новом зерновом сезоне.