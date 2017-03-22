Решаются земельные вопросы в морском порту «Южный»

7 апреля 2017 г.

4 апреля в ГП «МТП«Южный» состоялось рабочее совещание и.о. директора предприятия Виталия Жуковского с начальником администрации морского порта «Южный» Максимом Широковым.

Руководители обсудили вопросы оформления земельных участков под причалами №5, №6, №7, №8, №9, №38, №39 в пользу ГП «АМПУ». Как сообщил Виталий Жуковский, переоформления прав на земельные участки под причалами на стадии завершения.

По результатам встречи решено подготовить совместное обращение в Министерство инфраструктуры Украины, о содействии переоформлению земельного участка под причалом №17, который граничит с ООО «ТИС».

«Благодаря тесному сотрудничеству предприятия с администрацией порта мы ежедневно решаем целый комплекс производственных задач: согласовываем земельные и имущественные вопросы, обсуждаем проекты развития инфраструктуры, проводим аварийно-спасательные работы, обеспечиваем эффективность ледовой кампании и др. У нас есть общая цель - развивать предприятия и создавать привлекательные условия для грузовладельцев. Вместе нам удастся ее достичь», - отметил начальник администрации морского порта«Южный»Максимом Широков.

Как известно, распоряжением Кабинета Министров Украины № 133-р от 4 марта 2013 и приказом Министерства инфраструктуры Украины от 19 марта 2013 была осуществлена реорганизация государственных предприятий морского транспорта и создана Администрацию морских портов Украины. Согласно разделительного баланса от 13.06.2013 и акта приема-передачи отдельные обязательства и полномочия по управлению имуществом, которые находились в компетенции ГП «МТП «Южный» были переданы в пользу Южненского филиала Государственного предприятия« Администрация морских портов Украины».