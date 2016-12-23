От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
Уникальное решение Enterprise Asset Intelligence позволяет предприятиям розничной торговли достигать оптимального уровня запасов, повышать удовлетворенность покупателей, увеличивать продажи и эффективнее предотвращать потери
ЛИНКОЛЬНШИР, Иллинойс – 10 января 2017 г. – Компания Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), мировой лидер в области решений и услуг по обеспечению прозрачности операционной деятельности организаций в режиме реального времени, представляет решение Zebra SmartSense™ для розничной торговли, предназначенное для наблюдения за активами. Решение представляет собой предложение Enterprise Asset Intelligence (EAI), обеспечивающее более эффективное наблюдение за операциями в сфере розничной торговли, лучшее понимание бизнеса и принятие более рациональных решений.
Инновационное решение основано на использовании видео-устройств, а также новых технологий микро-локации и радиочастотной идентификации в УВЧ-диапазоне для определения и отслеживания маршрутов движения и мест расположения товаров, сотрудников и покупателей в розничном магазине в режиме реального времени. Мощная аналитическая система обрабатывает поступившую из этих источников информацию и обеспечивает получение важнейших данных, необходимых для достижения оптимального уровня запасов, выявления и определения неправильно расположенных товаров или активов, обнаружения краж и повышения эффективности рекламных акций.
Основные факты
• Решение SmartSense для розничной торговли обеспечивает полноценное наблюдение за всем магазином с ежеминутным поступлением информации о расположении товаров, сотрудников и покупателей, подключенных к сети или программе лояльности.
• Интуитивная информационная панель и консоль централизованного управления обеспечивают оперативное получение важнейших данных, необходимых для поддержания более высокой точности инвентаризации (практически 100 %), а также успешное осуществление многоканальных операций и защиту активов на территории всего предприятия.
• Знание о расположении товарно-материальных ценностей помогает сотрудникам быстро реагировать на запросы покупателей – вне зависимости от того, где находится товар. Кроме того, при помощи SmartSense для розничной торговли можно быстро обнаруживать потерянные товары, предотвращать кражи и обеспечивать размещение наиболее ходовых товаров на витринах в периоды максимального наплыва покупателей – что может увеличить объемы продаж на 20%.
• Предлагаемое локационное решение помогает предприятиям розничной торговли отслеживать маршруты движения товаров, что критически важно для товаров, которые могут быть украдены.
• Функция определения местонахождения персонала, соответствующая действующим законодательным требованиям, помогает предприятиям розничной торговли направлять к покупателям сотрудников, обладающих нужными компетенциями, что повышает вероятность продажи и степень удовлетворенности клиентов.
• Кроме того, SmartSense для розничной торговли помогает отслеживать наиболее важное оборудование, такое как ручные устройства радиочастотной идентификации и мобильные компьютеры, а также утерянные товарные ценности.
Боб Сандерс, старший вице-президент по разработке решений для обработки данных Zebra:
«В современном многоканальном мире доступность продуктов крайне важна. Многие предприятия розничной торговли сталкиваются с различными проблемами, связанными с наблюдением за их запасами, точность инвентаризации при этом составляет примерно 60 %. Конечно, этого просто недостаточно для того, чтобы обеспечить постоянную удовлетворенность клиентов. Успешные розничные сети должны использовать каждый магазин и каждый элемент цепи поставок для того, чтобы немедленно предоставлять покупателям то, что им нужно. С решением Smart Sense для розничной торговли традиционные розничные продавцы могут осуществлять сверхэффективное наблюдение за своими магазинами и складами, позволяющее очень быстро находить товары и реагировать на запросы покупателей, одновременно сокращая количество упущенных возможностей в сфере продаж».