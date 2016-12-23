Решение Zebra SmartSense™ для розничной торговли помогает ритейлерам успешно реализовывать многоканальные торговые стратегии

11 января 2017 г.

Уникальное решение Enterprise Asset Intelligence позволяет предприятиям розничной торговли достигать оптимального уровня запасов, повышать удовлетворенность покупателей, увеличивать продажи и эффективнее предотвращать потери

ЛИНКОЛЬНШИР, Иллинойс – 10 января 2017 г. – Компания Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), мировой лидер в области решений и услуг по обеспечению прозрачности операционной деятельности организаций в режиме реального времени, представляет решение Zebra SmartSense™ для розничной торговли, предназначенное для наблюдения за активами. Решение представляет собой предложение Enterprise Asset Intelligence (EAI), обеспечивающее более эффективное наблюдение за операциями в сфере розничной торговли, лучшее понимание бизнеса и принятие более рациональных решений.

Инновационное решение основано на использовании видео-устройств, а также новых технологий микро-локации и радиочастотной идентификации в УВЧ-диапазоне для определения и отслеживания маршрутов движения и мест расположения товаров, сотрудников и покупателей в розничном магазине в режиме реального времени. Мощная аналитическая система обрабатывает поступившую из этих источников информацию и обеспечивает получение важнейших данных, необходимых для достижения оптимального уровня запасов, выявления и определения неправильно расположенных товаров или активов, обнаружения краж и повышения эффективности рекламных акций.

Основные факты

• Решение SmartSense для розничной торговли обеспечивает полноценное наблюдение за всем магазином с ежеминутным поступлением информации о расположении товаров, сотрудников и покупателей, подключенных к сети или программе лояльности.

• Интуитивная информационная панель и консоль централизованного управления обеспечивают оперативное получение важнейших данных, необходимых для поддержания более высокой точности инвентаризации (практически 100 %), а также успешное осуществление многоканальных операций и защиту активов на территории всего предприятия.

• Знание о расположении товарно-материальных ценностей помогает сотрудникам быстро реагировать на запросы покупателей – вне зависимости от того, где находится товар. Кроме того, при помощи SmartSense для розничной торговли можно быстро обнаруживать потерянные товары, предотвращать кражи и обеспечивать размещение наиболее ходовых товаров на витринах в периоды максимального наплыва покупателей – что может увеличить объемы продаж на 20%.

• Предлагаемое локационное решение помогает предприятиям розничной торговли отслеживать маршруты движения товаров, что критически важно для товаров, которые могут быть украдены.

• Функция определения местонахождения персонала, соответствующая действующим законодательным требованиям, помогает предприятиям розничной торговли направлять к покупателям сотрудников, обладающих нужными компетенциями, что повышает вероятность продажи и степень удовлетворенности клиентов.

• Кроме того, SmartSense для розничной торговли помогает отслеживать наиболее важное оборудование, такое как ручные устройства радиочастотной идентификации и мобильные компьютеры, а также утерянные товарные ценности.

Боб Сандерс, старший вице-президент по разработке решений для обработки данных Zebra:

«В современном многоканальном мире доступность продуктов крайне важна. Многие предприятия розничной торговли сталкиваются с различными проблемами, связанными с наблюдением за их запасами, точность инвентаризации при этом составляет примерно 60 %. Конечно, этого просто недостаточно для того, чтобы обеспечить постоянную удовлетворенность клиентов. Успешные розничные сети должны использовать каждый магазин и каждый элемент цепи поставок для того, чтобы немедленно предоставлять покупателям то, что им нужно. С решением Smart Sense для розничной торговли традиционные розничные продавцы могут осуществлять сверхэффективное наблюдение за своими магазинами и складами, позволяющее очень быстро находить товары и реагировать на запросы покупателей, одновременно сокращая количество упущенных возможностей в сфере продаж».