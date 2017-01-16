С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Москва
Эксперты JLL подвели итоги 2016 года на рынке стрит-ритейла столицы
Доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы, по оценке экспертов JLL, сократилась за 4-й квартал 2016 года на 0,6 п.п. и составила 9,6%. Топ-3 наиболее заполненных локаций сформировали Камергерский переулок, улицы Мясницкая и Арбат с уровнем вакантности в 4,0%, 5,6% и 7,1% соответственно.
Лидеры – ресторанные улицы, на которых основное число арендаторов представлены заведениями общественного питания. Первым по доле кафе и ресторанов в составе занятых помещений является Камергерский переулок – в нем показатель составляет 84%, второе место занимает Мясницкая улица – 40%.
«Рестораны исторически являются основными игроками на рынке основных торговых коридоров – центральные улицы привлекают их высоким трафиком. Доля ресторанов и кафе в общей структуре арендаторов стрит-ритейла сегодня составляет 32%, они также формируют значительную часть нового спроса – 28% в общем объеме заявок на центральные локации в 4-м квартале, – комментирует Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве. – Несмотря на сложную экономическую ситуацию, представители данного сегмента продолжают развиваться. Мы наблюдаем большое число открытий новых заведений и расширение существующих сетей как бюджетного, так и премиального сегментов».
«В течение 2016 года значительно сократилось число арендаторов сегмента “банки и услуги” на центральных улицах Москвы: если в 1-м квартале они занимали 17,1% помещений, то к концу 4-го квартала – лишь 13,6%. Спрос с их стороны также снижается; основной причиной этого является продолжающаяся политика Центрального Банка по “оздоровлению” финансового сектора, – отмечает Екатерина Андреева, аналитик рынка торговых площадей и инвестиций компании JLL. – В то же время мы видим растущий интерес к помещениям стрит-ритейла от fashion брендов, которые рассматривают возможности в самых центральных локациях, вблизи Кремля. Мы ожидаем дальнейшего снижения доли вакантных помещений на торговых улицах в 2017 году, в том числе благодаря новым открытиям магазинов одежды и обуви».
Уровень ротации снизился в 4-м квартале на 2 п.п. до 6%. Самый высокий показатель наблюдался на 1-й Тверской-Ямской улице (13%), Большой Дмитровке (11%) и в районе Патриарших прудов (10%). Среди интересных открытий стоит отметить кондитерский магазин «Рот Фронт» на 1-й Тверской-Ямской; галерею фотографии Lumas, ресторан «Краснодар» и «Барбершоп» от Тимати на Большой Дмитровке; в Спиридоньевском переулке появился магазин селективной парфюмерии Molecule.
Ставки аренды на рынке стрит-ритейла Москвы оставались стабильными на протяжении всего года, максимальная ставка находилась на уровне 250 тыс. руб. за кв. м в год. В то же время в 4-м квартале был отмечен рост средней ставки аренды на улицах Новый Арбат (до 115 тыс. руб. за кв. м в год) и Тверская (до 105 тыс. руб. за кв. м в год).
«Одной из причин такой динамики стала проведенная летом 2016 года реконструкция этих улиц, что повысило спрос на них со стороны арендаторов. Аналогичная ситуация наблюдалась на Кузнецком Мосту, который после обновления в 2015 году, стал активнее заполняться fashion магазинами, кафе и ресторанами, – отмечает Наталья Озерная. – После ухода с рынка наиболее привлекательных помещений на Кузнецком Мосту внимание брендов одежды и обуви в 2017 году будет сфокусировано в первую очередь на Тверской, что приведет к дальнейшему сокращению вакантных площадей на этой улице».