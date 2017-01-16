Ресторанные улицы лидируют по заполняемости среди торговых коридоров Москвы

6 февраля 2017 г.

Москва

Эксперты JLL подвели итоги 2016 года на рынке стрит-ритейла столицы

Доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы, по оценке экспертов JLL, сократилась за 4-й квартал 2016 года на 0,6 п.п. и составила 9,6%. Топ-3 наиболее заполненных локаций сформировали Камергерский переулок, улицы Мясницкая и Арбат с уровнем вакантности в 4,0%, 5,6% и 7,1% соответственно.

Лидеры – ресторанные улицы, на которых основное число арендаторов представлены заведениями общественного питания. Первым по доле кафе и ресторанов в составе занятых помещений является Камергерский переулок – в нем показатель составляет 84%, второе место занимает Мясницкая улица – 40%.

«Рестораны исторически являются основными игроками на рынке основных торговых коридоров – центральные улицы привлекают их высоким трафиком. Доля ресторанов и кафе в общей структуре арендаторов стрит-ритейла сегодня составляет 32%, они также формируют значительную часть нового спроса – 28% в общем объеме заявок на центральные локации в 4-м квартале, – комментирует Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве. – Несмотря на сложную экономическую ситуацию, представители данного сегмента продолжают развиваться. Мы наблюдаем большое число открытий новых заведений и расширение существующих сетей как бюджетного, так и премиального сегментов».

«В течение 2016 года значительно сократилось число арендаторов сегмента “банки и услуги” на центральных улицах Москвы: если в 1-м квартале они занимали 17,1% помещений, то к концу 4-го квартала – лишь 13,6%. Спрос с их стороны также снижается; основной причиной этого является продолжающаяся политика Центрального Банка по “оздоровлению” финансового сектора, – отмечает Екатерина Андреева, аналитик рынка торговых площадей и инвестиций компании JLL. – В то же время мы видим растущий интерес к помещениям стрит-ритейла от fashion брендов, которые рассматривают возможности в самых центральных локациях, вблизи Кремля. Мы ожидаем дальнейшего снижения доли вакантных помещений на торговых улицах в 2017 году, в том числе благодаря новым открытиям магазинов одежды и обуви».

Уровень ротации снизился в 4-м квартале на 2 п.п. до 6%. Самый высокий показатель наблюдался на 1-й Тверской-Ямской улице (13%), Большой Дмитровке (11%) и в районе Патриарших прудов (10%). Среди интересных открытий стоит отметить кондитерский магазин «Рот Фронт» на 1-й Тверской-Ямской; галерею фотографии Lumas, ресторан «Краснодар» и «Барбершоп» от Тимати на Большой Дмитровке; в Спиридоньевском переулке появился магазин селективной парфюмерии Molecule.

Ставки аренды на рынке стрит-ритейла Москвы оставались стабильными на протяжении всего года, максимальная ставка находилась на уровне 250 тыс. руб. за кв. м в год. В то же время в 4-м квартале был отмечен рост средней ставки аренды на улицах Новый Арбат (до 115 тыс. руб. за кв. м в год) и Тверская (до 105 тыс. руб. за кв. м в год).

«Одной из причин такой динамики стала проведенная летом 2016 года реконструкция этих улиц, что повысило спрос на них со стороны арендаторов. Аналогичная ситуация наблюдалась на Кузнецком Мосту, который после обновления в 2015 году, стал активнее заполняться fashion магазинами, кафе и ресторанами, – отмечает Наталья Озерная. – После ухода с рынка наиболее привлекательных помещений на Кузнецком Мосту внимание брендов одежды и обуви в 2017 году будет сфокусировано в первую очередь на Тверской, что приведет к дальнейшему сокращению вакантных площадей на этой улице».