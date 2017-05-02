Рейтинг самых доступных районов за МКАД

17 мая 2017 г.

Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet составили рейтинг районов, расположенных за МКАД, исключив территорию Новой Москвы, по объему предложения новостроек, а также проанализировали количество лотов и их среднюю стоимость.

Наибольший объем предложения среди районов, расположенных за МКАД, представлен в районе Некрасовка, несмотря на то, что здесь реализуется лишь один проект с одноименным названием – показатель составил 128,7 тыс. кв. м. Второе место по объему предложения у района Южное Бутово – 80, 2 тыс. кв. м. Тройку лидеров замыкает район Митино с показателем 51,6 тыс. кв. м.

Район Кунцево является наиболее дорогим, как с точки зрения бюджета предложения, так и с точки зрения средневзвешенной цены кв. м в новостройках. Это связано с тем, что все проекты, представленные на первичном рынке, реализуются внутри МКАД, хотя часть района находится и за пределами МКАД. Вторым по уровню цены с показателем 136,7 тыс. рублей за кв. м – район Митино, в котором реализуются такие проекты как Апарт-отель «YE`S», ЖК «Life Митинская Ecopark» и ЖК «Мир Митино». Почти аналогичный уровень средневзвешенной цены отмечен в районе Новокосино – 135,7 тыс. рублей за кв. м. Минимальные цены представлены в ЗелАО, в районе Крюково, где средневзвешенная цена кв. м находится на уровне 92,9 тыс. рублей за кв. м.

В связи с тем, что рынок новостроек Кунцево представлен проектами бизнес-класса – ЖК «Достояние», ЖК «Vander Park», ЖК «Рублевские огни», проект на ул. Молодогвардейской, д. 8, здесь отмечена самая высокая средняя стоимость лотов – 21,5 млн рублей. Примерно на одном уровне находятся средние бюджеты в Южном Бутово и Митино – 7,7 млн рублей и 7,2 млн рублей соответственно. Минимальные бюджеты представлены также в Крюково – в среднем 4,5 млн рублей.