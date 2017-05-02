Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet составили рейтинг районов, расположенных за МКАД, исключив территорию Новой Москвы, по объему предложения новостроек, а также проанализировали количество лотов и их среднюю стоимость.
Наибольший объем предложения среди районов, расположенных за МКАД, представлен в районе Некрасовка, несмотря на то, что здесь реализуется лишь один проект с одноименным названием – показатель составил 128,7 тыс. кв. м. Второе место по объему предложения у района Южное Бутово – 80, 2 тыс. кв. м. Тройку лидеров замыкает район Митино с показателем 51,6 тыс. кв. м.