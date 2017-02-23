Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «ГАЗ»

16 марта 2017 г.

Москва

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило до уровня А(II) рейтинг кредитоспособности ПАО «ГАЗ» – юрлица, консолидирующего финансовый результат «Группы ГАЗ», входящей в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент». Прогноз по рейтингу – стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг А, третий подуровень со стабильным прогнозом.

Рейтинговое агентство Эксперт РА» повысило до уровня А(II) рейтинг кредитоспособности ПАО «ГАЗ» – юрлица, консолидирующего финансовый результат «Группы ГАЗ». Положительное влияние на уровень рейтинга компании оказали высокие рыночные и конкурентные позиции (компания является одним из лидеров с большими рыночными долями на большинстве своих рынков сбыта), умеренно высокие перспективы развития и тенденции отрасли.

Павел Митрофанов, управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА»:

– Денежный поток от операционной деятельности по итогам 2016 года составил 13,3 млрд руб. против 3,3 млрд руб. годом ранее. Общая долговая нагрузка компании за 2016 году уменьшилась на 5,6 млрд руб. или на 9% относительно 2015 года. В совокупности эти изменения оказали положительное влияние на операционную рентабельность компании, что способствовало повышению уровня рейтинга.

«Группа ГАЗ» осуществляет продажи через дилерские сети на федеральном уровне, что значительно снижает риски сбыта. Кроме того, аналитики отметили высокое качество корпоративного управления, стратегического обеспечения и информационной прозрачности компании. Отдельно отмечается высокое качество организации риск-менеджмента компании. На оценку качества управления рисками положительно влияет наличие карты операционных рисков и политика по страхованию рисков компании (все риски застрахованы в СПАО «Ингосстрах» (А++ от RAEX) и ООО «СК «Ингосстрах–Жизнь», объем страхового покрытия превышает балансовую стоимость материального имущества компании).

Агентство выделяет внешние факторы поддержки со стороны государства и собственников, которые оказали положительное влияние на уровень рейтинга.

Из сдерживающих факторов отмечаются высокие валютные риски из-за высокой зависимости от импортных комплектующих. Однако планы компании по увеличению доли экспорта в структуре доходов в среднесрочной перспективе, а также проводимая работа по локализации производства комплектующих в перспективе способны снять возникающие диспропорции в валюте, что в свою очередь способно оказать положительное влияние на рентабельность компании.

Ликвидность компании оценивается агентством как умеренно высокая. На горизонте 18 месяцев коэффициент прогнозной ликвидности составил 1,15. Коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности составили 0,68 и 0,13 соответственно на отчетную дату.

Снижение долговой нагрузки компании на 5,6 млрд руб. в конце 2016 года оценивается аналитиками агентства положительно по сравнению с началом года. Агентство ожидает дальнейшее сокращение долговых обязательств, что вкупе с ожидаемым восстановлением спроса на продукцию компании, способно вывести показатель «чистый долг/EBITDA» по итогам 2017 года на уровень не более 3,6x.