Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
Компания JLL представляет анализ результатов 1-го квартала 2017 года на рынке качественных гостиниц верхних сегментов горного и прибрежного кластеров Сочи[1].
Зимний период 2016-2017 оказался успешным для гостиничного рынка российского черноморского курорта, и позитивная динамика распространилась на квартал в целом. Судя по показателям качественных отелей, лыжный сезон в Красной Поляне продлился до марта, тогда как объекты на море выиграли от укрепления рубля и стабилизации экономики, которые поддержали внутренний туризм в праздники 23 февраля – 8 марта.
«В первые три месяца 2017 года была зафиксирована самая высокая за последние четыре года средняя квартальная загрузка качественных гостиниц горного кластера Сочи – 72,5% против 70,4% годом ранее, 61,1% в 2015 году и 46,4% в олимпийском 2014 году, то есть увеличение на 26 п.п. всего за три года, - отмечает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Прирост загрузки в этом году произошел ценой небольшого снижения среднего тарифа (ADR) – на 600 руб., или 7%, по сравнению с 1-м кварталом 2016 года, что, вполне вероятно, было сознательной мерой местных отельеров для привлечения объема спроса и создания пула лояльных гостей на годы вперед».
Прибрежный кластер (центр города и Имеретинская долина) также показали прирост в количестве проданных номеров – на 2 п.п. по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 10 п.п. по сравнению с 2015 годом – до 42,4%. «Средний тариф здесь увеличился на 14,6%, или 900 руб., и достиг около 7,1 тыс. руб. В результате гостиницы у моря в традиционно низкий для них сезон максимально сократили разрыв с горными в ADR – 7,1 тыс. против 7,4 тыс. руб. соответственно. Для сравнения, в 1-м квартале 2016 года тариф в прибрежном кластере был почти на четверть ниже показателя в Красной Поляне, – говорит Татьяна Веллер. – Это положительно отразилось на прибыльности отелей: RevPAR тоже возрос на 19% (около 500 руб.) по сравнению с прошлым годом».
«Как горный, так и прибрежный кластеры в последние несколько лет показывали положительную динамику даже в “нетипичные” сезоны. Этим летом дополнительным фактором успеха российского курорта, помимо все еще слабого курса рубля, ограничивающего выезд за рубеж, станет Кубок Конфедераций, который задействует спортивную и гостиничную инфраструктуру четырех российских городов в июне», - заключает Татьяна Веллер.