Результаты 1-го квартала 2017 года на гостиничном рынке Сочи: средние тарифы на море и в горах максимально сблизились

28 апреля 2017 г.

Компания JLL представляет анализ результатов 1-го квартала 2017 года на рынке качественных гостиниц верхних сегментов горного и прибрежного кластеров Сочи

Зимний период 2016-2017 оказался успешным для гостиничного рынка российского черноморского курорта, и позитивная динамика распространилась на квартал в целом. Судя по показателям качественных отелей, лыжный сезон в Красной Поляне продлился до марта, тогда как объекты на море выиграли от укрепления рубля и стабилизации экономики, которые поддержали внутренний туризм в праздники 23 февраля – 8 марта.

«В первые три месяца 2017 года была зафиксирована самая высокая за последние четыре года средняя квартальная загрузка качественных гостиниц горного кластера Сочи – 72,5% против 70,4% годом ранее, 61,1% в 2015 году и 46,4% в олимпийском 2014 году, то есть увеличение на 26 п.п. всего за три года, - отмечает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Прирост загрузки в этом году произошел ценой небольшого снижения среднего тарифа (ADR) – на 600 руб., или 7%, по сравнению с 1-м кварталом 2016 года, что, вполне вероятно, было сознательной мерой местных отельеров для привлечения объема спроса и создания пула лояльных гостей на годы вперед».

Прибрежный кластер (центр города и Имеретинская долина) также показали прирост в количестве проданных номеров – на 2 п.п. по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 10 п.п. по сравнению с 2015 годом – до 42,4%. «Средний тариф здесь увеличился на 14,6%, или 900 руб., и достиг около 7,1 тыс. руб. В результате гостиницы у моря в традиционно низкий для них сезон максимально сократили разрыв с горными в ADR – 7,1 тыс. против 7,4 тыс. руб. соответственно. Для сравнения, в 1-м квартале 2016 года тариф в прибрежном кластере был почти на четверть ниже показателя в Красной Поляне, – говорит Татьяна Веллер. – Это положительно отразилось на прибыльности отелей: RevPAR тоже возрос на 19% (около 500 руб.) по сравнению с прошлым годом».

«Как горный, так и прибрежный кластеры в последние несколько лет показывали положительную динамику даже в “нетипичные” сезоны. Этим летом дополнительным фактором успеха российского курорта, помимо все еще слабого курса рубля, ограничивающего выезд за рубеж, станет Кубок Конфедераций, который задействует спортивную и гостиничную инфраструктуру четырех российских городов в июне», - заключает Татьяна Веллер.