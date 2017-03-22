Результаты зимы 2016-2017 годов на российских курортных гостиничных рынках. Сочи и Московская область

31 марта 2017 г.

Компания JLL представляет анализ результатов зимнего сезона 2016-2017 двух курортных гостиничных рынков России – Сочи и Подмосковья.

«Укрепление и стабилизация рубля, открытие традиционно любимого россиянами направления отдыха – Турции – могли негативно отразиться на показателях гостиничных рынков российских курортов, – говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Однако на деле завершившийся зимний сезон оказался даже более успешным для большинства качественных гостиниц Сочи и Московской области с точки зрения загрузки и доходности, чем предыдущие. В некоторые месяцы зимы отельерам в Сочи приходилось снижать цены для привлечения спроса, и в результате немного пострадал средний тариф (ADR). Но в целом можно сказать, что привычка путешествовать внутри страны, похоже, укоренилась в России».

В Красной Поляне, горном кластере Сочи, после Олимпиады наблюдается стабильный рост средней сезонной загрузки: зимой 2014-2015 годов показатель составлял около 50%, годом позже – 62%, в этом году – 66%. Средний тариф снизился на 7% по сравнению с предыдущим зимним сезоном, но гостиницам горного кластера удалось удержать показатель доходности на номер (RevPAR) на уровне прошлого сезона – немногим более 5,1 тыс. руб.

«Для прибрежного кластера Сочи зима, очевидно, не является “высоким” сезоном, но, несмотря на это, качественным гостиницам у моря удалось увеличить основные операционные показатели. Загрузка в зимний сезон растет на протяжении трех лет примерно на 3 п.п. каждый год – 26% в 2014-2015 годах, 29% в 2015-2016 годах и свыше 32% нынешней зимой. Вместе с увеличением среднего тарифа (почти на 800 руб., или 12%, по сравнению с предыдущим годом, и более чем на 2 тыс. руб., или 40%, по сравнению с сезоном 2014-2015) это приводит к росту доходности: RevPAR прибавил почти 600 руб., или 31% по сравнению с прошлым, и 1,1 тыс. руб., или 83% по сравнению с позапрошлым сезоном, соответственно, – комментирует Татьяна Веллер. – Отметим, что в феврале этого года в качественных гостиницах прибрежного кластера Сочи были зарегистрированы самые высокие среднемесячные операционные показатели для зимнего сезона за три года: ADR на уровне 8,3 тыс. руб., загрузка – 49%, RevPAR – 4 тыс. руб.».

Для качественных отелей Московской области эта зима также была более удачной: загрузка в среднем за сезон выросла на 1 п.п. и достигла 48%, ADR – на 17%, превысив 5,5 тыс. руб., что привело к увеличению RevPAR на 18%, до 2,7 тыс. руб. Наиболее активным месяцем в Подмосковье по загрузке так же, как и в прибрежном кластере Сочи, был февраль (56%). В свою очередь январь благодаря зимним праздникам был лидером по среднему тарифу (6,6 тыс. руб.) и доходности на номер (3 тыс. руб.).

«Последние зимние сезоны были успешными для качественного номерного фонда как на традиционно зимнем, горном направлении, так и на море и в Московской области. В этом году данной ситуации способствовала возрастающая уверенность российских путешественников в будущем и, следовательно, их готовность потратиться на отдых. При этом зачастую слабая национальная валюта все еще не позволяет выбирать для этого заграничные направления. Является ли это устойчивой тенденцией, покажет предстоящий летний сезон, на который многие туроператоры уже прогнозируют восстановление спроса на недорогие курортные направления за пределами России», - заключает Татьяна Веллер.