29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Компания JLL представляет анализ результатов зимнего сезона 2016-2017 двух курортных гостиничных рынков России – Сочи и Подмосковья.
«Укрепление и стабилизация рубля, открытие традиционно любимого россиянами направления отдыха – Турции – могли негативно отразиться на показателях гостиничных рынков российских курортов, – говорит Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. – Однако на деле завершившийся зимний сезон оказался даже более успешным для большинства качественных гостиниц Сочи и Московской области с точки зрения загрузки и доходности, чем предыдущие. В некоторые месяцы зимы отельерам в Сочи приходилось снижать цены для привлечения спроса, и в результате немного пострадал средний тариф (ADR). Но в целом можно сказать, что привычка путешествовать внутри страны, похоже, укоренилась в России».
В Красной Поляне, горном кластере Сочи, после Олимпиады наблюдается стабильный рост средней сезонной загрузки: зимой 2014-2015 годов показатель составлял около 50%, годом позже – 62%, в этом году – 66%. Средний тариф снизился на 7% по сравнению с предыдущим зимним сезоном, но гостиницам горного кластера удалось удержать показатель доходности на номер (RevPAR) на уровне прошлого сезона – немногим более 5,1 тыс. руб.
«Последние зимние сезоны были успешными для качественного номерного фонда как на традиционно зимнем, горном направлении, так и на море и в Московской области. В этом году данной ситуации способствовала возрастающая уверенность российских путешественников в будущем и, следовательно, их готовность потратиться на отдых. При этом зачастую слабая национальная валюта все еще не позволяет выбирать для этого заграничные направления. Является ли это устойчивой тенденцией, покажет предстоящий летний сезон, на который многие туроператоры уже прогнозируют восстановление спроса на недорогие курортные направления за пределами России», - заключает Татьяна Веллер.