Росавтодор: каждый шестой участок на федеральных трассах вводится в эксплуатацию досрочно

23 марта 2017 г.

По итогам прошлого года 10% построенных участков федеральных трасс были введены в эксплуатацию раньше намеченного срока по госконтрактам. Из 30 новых объектов общей протяженностью 213 километров каждый шестой участок дорожникам удалось сдать досрочно. Во многом ускорению темпов строительства способствовали дополнительные поступления в дорожный фонд страны от системы «Платон», которая за год работы позволила направить на развитие дорог более 22 млрд рублей.

Раньше намеченного срока введены в эксплуатацию участки трасс: М-7 «Волга» в Чувашии с 588-го по 601-й километр, Р-22 «Каспий» в Тамбовской области с 423-го по 431-й километр, М-56 «Лена» с 444-го по 455-й и с 455-го по 460-й километр, а также новый автодорожный мост на трассе А-114 Вологда – Тихвин в Вологодской области. Помимо этого, в 2016 году было досрочно открыто рабочее движение на участках федеральных автодорог М-60 «Уссури» (355-й – 366-й км), Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград (456-й – 465-й км), Р-504 «Колыма» (632-й – 662-й км), М-56 «Лена» (1128-й – 1148-й км), Московского большого кольца (2-й километр от Минского до Волоколамского шоссе).

Необходимо отметить, что с учетом намеченного на 15 апреля изменения тарифной политики в системе «Платон» по итогам 2017 года в дорожный фонд страны предполагается собрать дополнительные средства, которые также будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры и ремонт аварийных мостов.

«На подведомственной Росавтодору дорожной сети в этом году будут проводиться работы по строительству и реконструкции участков протяженностью 2 тыс. километров. Готовы к началу строительства 40 новых федеральных дорожных объектах со сроком реализации до 2020 года. Их общая протяженность - 220 километров. Проекты находятся на стадии согласования в Правительстве РФ», - заявил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

В числе первоочередных объектов нового строительства: ликвидация последнего грунтового разрыва на трассе «Сортавала» в Карелии, продолжение реконструкции трассы «Скандинавия» в Ленинградской области, строительство участка трассы «Холмогоры» в Вологодской области. На трассе «Кавказ» предполагается строительство трех участков в Чеченской Республике, Дагестане и Ингушетии общей протяженностью более 50 километров. В Татарстане планируется строительство 10-километрового участка трассы «Волга». В Амурской области готов к стройке 27-километровый участок трассы «Лена».