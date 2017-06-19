Россия готова «подключить» физический интернет

9 августа 2017 г.

В ближайшем будущем доставка товаров по всей России сможет осуществляться за 1-2 дня и при этом дешевле на треть. Такие цифры вполне достижимы, если наша страна реализует концепцию физического интернета, которую разработал канадский профессор Бенуа Монтрей.

Один из ключевых моментов концепции физического интернета – открытая инфраструктура. Игроки логистического рынка не должны ограничиваться стенами своих складов, а перейти на активное использование общих распределительных центров. Только это, по подсчетам Бенуа Монтрея, позволит сократить 33% затрат на перевозку товаров.

«Распределительные центры по всей России позволят заказчикам получать товары за 1-2 дня, в некоторых случаях – даже за несколько часов. – говорит Бенуа Монтрей. – При этом, концепция физического интернета вполне применима к большим странам. Например, в Китае, где около 300 поставщиков, сейчас активно используются распред-центры, результаты впечатляющие. В Канаде сеть доставки позволяет привозить товары даже в самые маленькие и отдаленные города».

Основные задачи, которые может решить система физического интернета – сократить количество пробок на дорогах, уменьшить выборы газа в атмосферу и загрязнение среды и, главное, снизить цены на транспортном рынке. Главный вопрос относительно реализации этой концепции в России – насколько наша страна готова перейти на формат открытой логистической инфраструктуры. По мнению управляющего контейнерным терминалом «C.I.T.» Валерия Денисова, подготовку нужно начать уже сейчас: «Физический интернет – это модель логистики из будущего, но если этим вопросом не озаботиться сегодня, то завтра можно опоздать. Как любое нововведение, эта система требует тщательной подготовки всех регламентов взаимодействия».

Важное место в концепции физического интернета занимает принцип стандартизации: переход на стандартные контейнеры, технологии транспортировки и протоколы. Также едиными должны стать система мониторинга логистических поставок и цифровая платформа для транзакций. Подобные решения полностью поддерживает директор по развитию компании NC Logistic Владимир Диденко.

«В нынешней логистической системе России каждое звено в перевозках взаимодействует только с соседними. Целостного взаимодействие нет, все происходит хаотично. По дорогам движется множество полупустых или даже порожних рейсов. По сути, мы транспортируем очень много воздуха по плохим дорогам и на большие расстояния. При этом, логистика в России составляет 19% ВВП. Стандартизация и использование услуг аутсорсинговых компаний позволят улучшить качество и повысить скорость перевозок», – считает логист.

В Европе концепцию физического интернета уже официально признали будущим логистики: как рассказал Бенуа Монтрей, там уже существует соответствующая программа развития транспортных сетей до 2030 года. В России этот проект также должен быть реализован – в этом уверен директор управления по экспедиторской деятельности ГК «Деловые линии» Михаил Петров.

«Физический интернет позволит решить сразу несколько важных проблем. Мы сможем увеличить среднюю плотность загрузки машин, которая сейчас составляет всего 60-70%, уменьшим количество «порожних» переездов (сейчас – 7-12% от общего количества), сократим «простои». Скажется это, в итоге, и на городской развозке – сейчас в России есть явный недостаток заказов. Один работник совершает, в среднем, 20-25 «стопов», тогда как в Европе – 50-70. При увеличении количества «стопов» уменьшиться и стоимость заказа», – объясняет Михаил Петров.

Конечно, многим компаниям придется переключатся на новый формат жизни в рамках физического интернета. Извечным конкурентам вроде Pepsi и Coca-Cola необходимо будет смириться с тем, что их продукцию могут не только хранить на одном складе, но даже перевозить в одном контейнере. Но тем не менее, если у канадского профессора получится построить мировую транспортную сеть, работающую без сбоев и помогающую всем участникам ВЭД зарабатывать деньги, он сможет навсегда запомнится одним из главных новаторов в истории логистики.