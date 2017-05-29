Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Совершенствование системы пассажирских и грузовых перевозок между Россией и Китаем обсудили члены Рабочей группы по автомобильному транспорту и автомобильным дорогам Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Мероприятие проходило с 18 по 20 июля в китайском городе Чэнду.
Российскую делегацию возглавил заместитель Министра транспорта РФ Николай Асаул. В состав российской делегации также вошли сотрудники подразделений Минтранса России, Ространснадзора, ФБУ «Росавтотранс» в лице заместителя генерального директора Руслана Лужецкого и директора филиала в ДФО Игоря Конева. Китайскую делегацию возглавлял заместитель Министра транспорта КНР Лю Сяомин.
Представители транспортных ведомств обсудили целесообразность открытия нового международного маршрута Новосибирск – Иркутск – Забайкальск – Маньчжурия – Инкоу – Далянь. С целью оценки существующей транспортной инфраструктуры для планируемого осуществления пассажирских и грузовых перевозок на указанном маршруте будут проведены технические рейсы.
Повышение эффективности работы на пунктах пропуска стало важной темой переговоров, поскольку это является важным фактором усиления торгово-экономических связей. Стороны утвердили первоочередной пропуск автобусов, выполняющих регулярные международные перевозки, а также существующую необходимость в повышении скорости оформления транспортных средств на границе. Участники заседания отметили важность упрощения процедуры оформления виз для водителей, которые обслуживают регулярные пассажирские перевозки между Россией и Китаем.
В ходе переговоров российская сторона предложила установить в 2018 году общее количество разрешений для российских перевозчиков в количестве 61450 штук. Для китайских перевозчиков установлена такая же квота – 61450 штук.
Делегации высоко оценили проведенную работу по проекту совместного использования в сфере международных автоперевозок спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и Бейдоу. Стороны пришли к единому решению создать пилотную зону для их испытаний на пассажирских и грузовых автомобильных маршрутах, которые проходят через пункты пропуска Краскино - Хуньчунь и Полтавка - Дуннин.
Китайская сторона заявила о стремлении к скорейшему присоединению Китайской Народной Республики к Соглашению ДОПОГ для обеспечения соответствия перевозок опасных грузов международным требованиям ООН.
Также делегации обсудили ход выполняемых работ по строительству пограничных мостовых переходов в районе городов Благовещенск – Хэйхэ, через реку Гранитная (Хубутухэ) в районе пунктов пропуска Полтавка – Дуннин и в районе пунктов пропуска Покровка – Логухэ.