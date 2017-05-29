Россия и Китай обсудили механизмы успешного развития рынка международных автомобильных перевозок двух стран

21 июля 2017 г.

Совершенствование системы пассажирских и грузовых перевозок между Россией и Китаем обсудили члены Рабочей группы по автомобильному транспорту и автомобильным дорогам Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Мероприятие проходило с 18 по 20 июля в китайском городе Чэнду.

Российскую делегацию возглавил заместитель Министра транспорта РФ Николай Асаул. В состав российской делегации также вошли сотрудники подразделений Минтранса России, Ространснадзора, ФБУ «Росавтотранс» в лице заместителя генерального директора Руслана Лужецкого и директора филиала в ДФО Игоря Конева. Китайскую делегацию возглавлял заместитель Министра транспорта КНР Лю Сяомин.

Представители транспортных ведомств обсудили целесообразность открытия нового международного маршрута Новосибирск – Иркутск – Забайкальск – Маньчжурия – Инкоу – Далянь. С целью оценки существующей транспортной инфраструктуры для планируемого осуществления пассажирских и грузовых перевозок на указанном маршруте будут проведены технические рейсы.

Повышение эффективности работы на пунктах пропуска стало важной темой переговоров, поскольку это является важным фактором усиления торгово-экономических связей. Стороны утвердили первоочередной пропуск автобусов, выполняющих регулярные международные перевозки, а также существующую необходимость в повышении скорости оформления транспортных средств на границе. Участники заседания отметили важность упрощения процедуры оформления виз для водителей, которые обслуживают регулярные пассажирские перевозки между Россией и Китаем.

В ходе переговоров российская сторона предложила установить в 2018 году общее количество разрешений для российских перевозчиков в количестве 61450 штук. Для китайских перевозчиков установлена такая же квота – 61450 штук.

Делегации высоко оценили проведенную работу по проекту совместного использования в сфере международных автоперевозок спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и Бейдоу. Стороны пришли к единому решению создать пилотную зону для их испытаний на пассажирских и грузовых автомобильных маршрутах, которые проходят через пункты пропуска Краскино - Хуньчунь и Полтавка - Дуннин.

Китайская сторона заявила о стремлении к скорейшему присоединению Китайской Народной Республики к Соглашению ДОПОГ для обеспечения соответствия перевозок опасных грузов международным требованиям ООН.

Также делегации обсудили ход выполняемых работ по строительству пограничных мостовых переходов в районе городов Благовещенск – Хэйхэ, через реку Гранитная (Хубутухэ) в районе пунктов пропуска Полтавка – Дуннин и в районе пунктов пропуска Покровка – Логухэ.