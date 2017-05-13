Россия и Китай выработают единые требования перевозки опасных грузов и скоропортящихся товаров

18 июня 2017 г.

Для беспрепятственного перемещения опасных грузов и качественной перевозки скоропортящихся продуктов между Россией и Китаем необходимо гармонизировать требования законодательства обоих государств.

Несмотря на то, что государственные нормативные акты Россия и КНР в этой области строят по единому принципу, есть принципиальные отличия в подходах, что создает некоторые административные барьеры. В ближайшем будущем в связи с подписанием в прошлом году Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог объем перевозимых грузов этих категорий автотранспортом будет увеличиваться, а значит уже сейчас нужно выработать единые требования для перевозчиков обеих сторон.

Развитие приграничного и межрегионального сотрудничества России и Китая в сфере автомобильного транспорта и организации транспортных коридоров обсудили участники круглого стола, который состоялся 16 июня в Харбине (КНР). Российскую делегацию возглавил заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс» Руслан Лужецкий, китайскую – заместитель директора департамента по транспортному обслуживанию Минтранса КНР Ван Шуйпин. Мероприятие прошло в рамках IV Российско-Китайского ЭКСПО, в нем также приняли участие крупные перевозчики Приморского края, Амурской области и Бурятии.

В ходе круглого стола стороны обменялись информацией о текущем состоянии сферы перевозок опасных грузов и скоропортящихся продуктов внутри своих стран. Российской стороной было отмечено, что современные реалии требуют актуализации существующих требований по автоперевозкам опасных грузов и скоропортящихся продуктов, поскольку обновляется подвижной состав, меняются методы и порядок проведения проверок со стороны контрольно-надзорных органов. При этом перевозка скоропортящихся товаров и опасных грузов в международном сообщении Россия - Китай носит стратегический характер, так как оказывает существенное влияние на уровень жизни населения, развитие торговли, промышленности и все внешнеэкономической деятельности.

Дополнительно Агентство автомобильного транспорта представило китайским коллегам Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС).

В рамках мероприятия российские и китайские перевозчики, которые уже работают на маршрутах или планируют, получили от представителей транспортных ведомств России и КНР ответы на актуальные вопросы.

«Заданный вектор на развитие интеграции на Евразийском пространстве и либерализация деятельности автоперевозчиков создали положительную тенденцию в развитии рынка грузовых автомобильных перевозок на направлении Россия – Китай. Статистика это подтверждает: если в 2014 году объём перевезённых автотранспортом грузов между Китаем и Россией составил более 1,7 млн тонн, то по итогам 2016 года отмечено увеличение двусторонних объемов перевозок на 22% до 2,1 млн тонн. В этом году положительная динамика сохраняется», - подчеркнул генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных.

Итоги работы круглого стола станут основой дальнейшей совместной работы в рамках 21-й российско-китайской Рабочей группы по автомобильному транспорту и автомобильным дорогам.