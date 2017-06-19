Российские аграрии следят за ситуацией в Турции, но не паникуют

22 августа 2017 г.

18 августа 2017 года в Измире начнутся российско-турецкие переговоры по снятию запрета на ввоз турецких томатов в Россию. Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи Nihat Zeybekci за неделю до начала переговоров уже заявил, что турецкие власти, в случае отказа России снять запрет, будут вынуждены ввести ответные меры в отношении российской продукции. Александр Ткачев, глава Минсельхоза, ранее говорил, что Москва пока не готова отменить ограничения по ввозу томатов в страну.

Константин Гриневич, генеральный директор фрахтовой компании "Глогос проект"

«Официальным запретам как правило предшествуют неофициальные барьеры, которые первыми ощущает на себе бизнес. Так было полтора года назад, когда Турция объявила о пошлинах на российское зерно. Пока мы видим, что экспортеры в привычном режиме отгружают зерно в Турцию, и ожидают традиционного в сентябре увеличения закупок турецкими импортерами.

Безусловно, участники рынка внимательно следят за ситуацией, но никаких признаков тревоги не проявляют. В настоящее время в большей степени обсуждаются тактики избегания простоев из-за строительства моста через Керченский пролив или празднования Курбан-Байрама, чем осложнения, связанные с возможным ограничением на поставки зерна в Турцию.

Турции, которая постепенно вживается в роль главного поставщика продовольствия в страны Ближнего Востока, отказываться от российского зерна невыгодно. Во-первых, российское зерно качественное и относительно недорогое, замены ему по сопоставимой цене нет, во-вторых, нелегко будет компенсировать и обеспечиваемые Россией объемы зерна, даже если покупать за те же деньги зерно худшего качества. Потеря ключевого импортера, в конечном счете, негативно повлияет на ценовую привлекательность мучной продукции, главным экспортером которой в страны региона являются уже сама Турция.

Что касается, российской стороны, то, как показал опыт марта 2016 года, сложности у бизнеса, безусловно возникнут, но трудности преодолимые. Трейдеры начнут искать и в итоге найдут других торговых партнеров, судовладельцы, работающие в Азовском регионе, либо уйдут в порты Украины и будут также возить зерно в Турцию, либо переориентируются на другие виды грузов, либо уйдут в Волжско-Каспийский бассейн. На рост или падение ставок фрахта запрет скорее всего не повлияет, или повлияет незначительно».