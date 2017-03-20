Российские спортивные комплексы для Воркаут популярны в Австралии

23 марта 2017 г.

КАРГО-ЭКСПРЕСС, член альянса АСЕХ в Москве, доставили спортивный комплекс российского производства в Мельбурн.

Спортивные площадки для Воркаут производства одной из российских компаний спроектированы с учетом мирового опыта и рекомендаций профессиональных спортсменов. Один из таких комплексов был отправлен из России в Мельбурн.

Оборудование используется для занятий Воркаутом, а именно тренировок с использованием веса собственного тела (подтягивания, отжимания, пресс). А сама компания производитель занимается популяризацией уличного спорта и пропагандой здорового образа жизни, формирует моду у молодежи к уличному спорту.

«Заказчиком перевозки выступила австралийская компания GENFREIGHT, - рассказывает координатор агентской сети КАРГО-ЭКСПРЕСС Евгения Видулина, - компания обратилась к нам по рекомендации агента группы компаний –ABC European Air & Sea Cargo”.

КАРГО-ЭКСПРЕСС предложили зарегистрировать отправителя на таможенном посту Московской областной таможни для упрощения прохождения экспортных процедур, завершили таможенные формальности в Домодедово и доставили груз самолетом в Мельбурн получателю.

При необходимости КАРГО-ЭКСПРЕСС проводит подготовительную работу по упаковке груза и уточнению весогабаритных характеристик. Эта отправка не стала исключением.

«Отправитель просил упаковать груз в деревянный ящик, что привело бы к увеличению физического и оплачиваемого весов, но обеспечило бы полную сохранность груза, - рассказывает Евгения Видулина, - в то время как получателя устраивала отправка навалом, авиакомпания беспокоилась, чтобы трубы не распадались и не повредили бы борт и другие отправляемые грузы».

После согласования упаковки команда КАРГО-ЭКСПРЕСС сработала быстро и четко: забрали груз на склад в среду, в тот же день отмаркировали и перемерили все 32 места, под конец рабочего дня подали декларацию на Московской областной таможне, утром четверга декларация была выпущена, в пятницу груз перевезен в Домодедово, откуда он вылетел после завершения таможенных формальностей в субботу.

Пока австралийские спортсмены делают жим на российском оборудовании, отечественные перевозчики вырабатывают оптимальные решения для поставки спортивных площадок по всему миру.