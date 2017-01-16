С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
14 февраля 2017 года Российский экспортный центр (РЭЦ) и SPSR Express подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает развитие логистических решений для российского экспорта и создание платформы для веерного размещения товаров на торговых онлайн-площадках по всему миру. Документ подписали главы компаний – глава группы РЭЦ Петр Фрадков и генеральный директор SPSR Express Владимир Солодкин.
Для наращивания продаж российских товаров и услуг в интернет-среде стороны будут содействовать российским поставщикам в регистрации, создании виртуальных магазинов и размещении товаров на мировых B2C и B2B онлайн-площадках. Помимо этого, соглашение предусматривает последующую комплексную поддержку российских производителей. Речь идет, в том числе, о вопросах международной адаптации товаров, патентования и защиты интеллектуальной собственности, а также об оказании маркетинговой, аналитической, кредитно-гарантийной и страховой поддержки.
«Электронная торговля является сегодня одним из интереснейших направлений развития экспорта, и мы активно привлекаем профильные компании к участию в этом процессе. Для нас крайне важно сотрудничество с SPSR Express как с сильным системным игроком. Наша совместная работа будет направлена как на решение логистических задач, так и на стимулирование продаж через каналы онлайн-торговли», - отметил Петр Фрадков, глава группы РЭЦ.
«Наше сотрудничество предполагает не только доставку товаров покупателям за границу. SPSR Express также будет оказывать широкий спектр дополнительных услуг – помогать производителям определять перспективные ниши для экспорта товаров, содействовать продажам и продвижению товаров на международных онлайн-площадках, консультировать по вопросам таможенного оформления.
Для SPSR Express экспорт является перспективным направлением для развития. Согласно прогнозам, рост экспорта через канал e-commerce в ближайшие годы будет составлять 30-60% и составит не менее 3,9 млрд.долларов к 2020 году», - заявил Владимир Солодкин, генеральный директор SPSR Express.