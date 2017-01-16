Российский экспортный центр и SPSR Express договорились о сотрудничестве

14 февраля 2017 г.

14 февраля 2017 года Российский экспортный центр (РЭЦ) и SPSR Express подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает развитие логистических решений для российского экспорта и создание платформы для веерного размещения товаров на торговых онлайн-площадках по всему миру. Документ подписали главы компаний – глава группы РЭЦ Петр Фрадков и генеральный директор SPSR Express Владимир Солодкин.

Для наращивания продаж российских товаров и услуг в интернет-среде стороны будут содействовать российским поставщикам в регистрации, создании виртуальных магазинов и размещении товаров на мировых B2C и B2B онлайн-площадках. Помимо этого, соглашение предусматривает последующую комплексную поддержку российских производителей. Речь идет, в том числе, о вопросах международной адаптации товаров, патентования и защиты интеллектуальной собственности, а также об оказании маркетинговой, аналитической, кредитно-гарантийной и страховой поддержки.

«Электронная торговля является сегодня одним из интереснейших направлений развития экспорта, и мы активно привлекаем профильные компании к участию в этом процессе. Для нас крайне важно сотрудничество с SPSR Express как с сильным системным игроком. Наша совместная работа будет направлена как на решение логистических задач, так и на стимулирование продаж через каналы онлайн-торговли», - отметил Петр Фрадков, глава группы РЭЦ.

«Наше сотрудничество предполагает не только доставку товаров покупателям за границу. SPSR Express также будет оказывать широкий спектр дополнительных услуг – помогать производителям определять перспективные ниши для экспорта товаров, содействовать продажам и продвижению товаров на международных онлайн-площадках, консультировать по вопросам таможенного оформления.

Для SPSR Express экспорт является перспективным направлением для развития. Согласно прогнозам, рост экспорта через канал e-commerce в ближайшие годы будет составлять 30-60% и составит не менее 3,9 млрд.долларов к 2020 году», - заявил Владимир Солодкин, генеральный директор SPSR Express.