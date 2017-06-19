Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Восьмое заседание российско-китайской рабочей группы предприятий по сотрудничеству в области ВСМ прошло в Пекине. С российской стороны группу возглавлял первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин, с китайской – заместитель руководителя корпорации «Китайские железные дороги» Хуан Минь.
Участники заседания рассмотрели предварительное технико-экономическое обоснование и признали перспективным проект ВСМ «Евразия», предполагающий создание высокоскоростного грузопассажирского транспортного коридора между Китаем и ЕС. Предварительное ТЭО проекта было подготовлено АО «Скоростные магистрали» (дочернее общество ОАО «РЖД»), компанией PriceWaterhouseCoopers и Центром экономики инфраструктуры по поручению Правительства Российской Федерации.
– Степень взаимопонимания и поддержка проекта со стороны органов власти обеих стран позволяют оперативно решать ключевые технологические и организационные вопросы. С предыдущей встречи нам удалось сблизить позиции по многим вопросам, – отметил Александр Мишарин.
В свою очередь Хуан Минь поблагодарил коллег за конструктивный подход к совместной работе.
Согласно предварительным расчетам грузопассажирская ВСМ «Евразия» станет крупнейшим в мире проектом в сфере железнодорожного транспорта и позволит объединить крупнейшие высокоскоростные транспортные системы Европы и Китая. Его реализация позволит не просто изменить структуру трансконтинентальных перевозок и повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта – проект создаст значительные социально-экономические и агломерационные эффекты.
Протяженность магистрали по территории России превысит 2,3 тыс. км по маршруту Красное (граница с Белоруссией) – Москва – Казань – Екатеринбург – Челябинск – Золотая Сопка (граница с Казахстаном). Ввод различных высокоскоростных участков в эксплуатацию возможен в разное время.
Китайская сторона отметила проект ВСМ «Евразия» в качестве перспективного масштабного проекта и выразила поддержку в части развития сотрудничества по изучению его экономических и технических параметров.
Рабочая группа признала этот проект частью инициативы «Один пояс – один путь», который свяжет воедино транспортные системы Китая и Европы. Для объединения усилий в этом направлении участники заседания договорились создать совместную экспертную группу.
Также в рамках рабочей группы были продолжены консультации по вопросам финансового участия китайской стороны в проекте высокоскоростной магистрали Москва – Казань, которая в перспективе станет одним из участков ВСМ «Евразия». Стороны обсудили модель распределения рисков между участниками проекта, результаты переговоров по вопросам финансирования проекта с российскими и международными банками, международными финансирующими организациями, включая Новый Банк Развития, пенсионные фонды и страховые компании. Также участники рабочей группы договорились о принципах использования инновационных технологий и приступили к формированию его перечня.
Девятое заседание рабочей группы предприятий по сотрудничеству в области ВСМ будет проведено в России.