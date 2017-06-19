Российско-китайская рабочая группа рассмотрела проект ВСМ «Евразия»

24 августа 2017 г.

Восьмое заседание российско-китайской рабочей группы предприятий по сотрудничеству в области ВСМ прошло в Пекине. С российской стороны группу возглавлял первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин, с китайской – заместитель руководителя корпорации «Китайские железные дороги» Хуан Минь.

Участники заседания рассмотрели предварительное технико-экономическое обоснование и признали перспективным проект ВСМ «Евразия», предполагающий создание высокоскоростного грузопассажирского транспортного коридора между Китаем и ЕС. Предварительное ТЭО проекта было подготовлено АО «Скоростные магистрали» (дочернее общество ОАО «РЖД»), компанией PriceWaterhouseCoopers и Центром экономики инфраструктуры по поручению Правительства Российской Федерации.

– Степень взаимопонимания и поддержка проекта со стороны органов власти обеих стран позволяют оперативно решать ключевые технологические и организационные вопросы. С предыдущей встречи нам удалось сблизить позиции по многим вопросам, – отметил Александр Мишарин.

В свою очередь Хуан Минь поблагодарил коллег за конструктивный подход к совместной работе.

Согласно предварительным расчетам грузопассажирская ВСМ «Евразия» станет крупнейшим в мире проектом в сфере железнодорожного транспорта и позволит объединить крупнейшие высокоскоростные транспортные системы Европы и Китая. Его реализация позволит не просто изменить структуру трансконтинентальных перевозок и повысить конкурентоспособность железнодорожного транспорта – проект создаст значительные социально-экономические и агломерационные эффекты.

Протяженность магистрали по территории России превысит 2,3 тыс. км по маршруту Красное (граница с Белоруссией) – Москва – Казань – Екатеринбург – Челябинск – Золотая Сопка (граница с Казахстаном). Ввод различных высокоскоростных участков в эксплуатацию возможен в разное время.

Китайская сторона отметила проект ВСМ «Евразия» в качестве перспективного масштабного проекта и выразила поддержку в части развития сотрудничества по изучению его экономических и технических параметров.

Рабочая группа признала этот проект частью инициативы «Один пояс – один путь», который свяжет воедино транспортные системы Китая и Европы. Для объединения усилий в этом направлении участники заседания договорились создать совместную экспертную группу.

Также в рамках рабочей группы были продолжены консультации по вопросам финансового участия китайской стороны в проекте высокоскоростной магистрали Москва – Казань, которая в перспективе станет одним из участков ВСМ «Евразия». Стороны обсудили модель распределения рисков между участниками проекта, результаты переговоров по вопросам финансирования проекта с российскими и международными банками, международными финансирующими организациями, включая Новый Банк Развития, пенсионные фонды и страховые компании. Также участники рабочей группы договорились о принципах использования инновационных технологий и приступили к формированию его перечня.

Девятое заседание рабочей группы предприятий по сотрудничеству в области ВСМ будет проведено в России.