Рост перевозок пассажиров двухэтажными поездами превысил 13%

6 июля 2017 г.

За первое полугодие 2017 года двухэтажными поездами АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») воспользовались 1,4 млн пассажиров, что на 13,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в июне текущего года двухэтажными поездами перевезено 285 тыс. человек (+ 9,7 % к июню 2016 года).

Двухэтажный подвижной состав пользуется популярностью у пассажиров. По итогам 2016 года объем перевозок в двухэтажных вагонах удвоился, достигнув 2 млн. 800 тысяч человек (составив, таким образом, свыше 4,5 млн пассажиров с начала их эксплуатации).

Холдинг «РЖД» развивает маршрутную сеть двухэтажных поездов: с августа 2017 года начнет курсировать двухэтажный поезд №3/4 сообщением Москва – Кисловодск. В первый рейс из Кисловодска поезд отправится 2 августа, из Москвы – 4 августа.

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Двухэтажные вагоны – инновационный тип подвижного состава, построенный с использованием современных экологичных технологий, оборудования и материалов. В парке АО «ФПК» – двухэтажные вагоны различных типов: с местами для сидения (оборудованы зоной отдыха для пассажиров с детьми), купейные, штабные вагоны, оборудованные купе для проезда пассажиров-инвалидов, СВ и вагоны-рестораны.

Вагоны оснащены современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийными системами.

В двухэтажных поездах № 69/70 и № 45/46 Москва – Воронеж курсируют штабные вагоны с детской игровой комнатой. Комната оборудована мягкими детскими диванами, телевизором, мягкими и развивающими игрушками (пазлами, кубиками, мозаикой, конструктором), столом, стульями, где дети могут рисовать.