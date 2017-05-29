Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
За первое полугодие 2017 года двухэтажными поездами АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») воспользовались 1,4 млн пассажиров, что на 13,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в июне текущего года двухэтажными поездами перевезено 285 тыс. человек (+ 9,7 % к июню 2016 года).
Двухэтажный подвижной состав пользуется популярностью у пассажиров. По итогам 2016 года объем перевозок в двухэтажных вагонах удвоился, достигнув 2 млн. 800 тысяч человек (составив, таким образом, свыше 4,5 млн пассажиров с начала их эксплуатации).
Холдинг «РЖД» развивает маршрутную сеть двухэтажных поездов: с августа 2017 года начнет курсировать двухэтажный поезд №3/4 сообщением Москва – Кисловодск. В первый рейс из Кисловодска поезд отправится 2 августа, из Москвы – 4 августа.
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Двухэтажные вагоны – инновационный тип подвижного состава, построенный с использованием современных экологичных технологий, оборудования и материалов. В парке АО «ФПК» – двухэтажные вагоны различных типов: с местами для сидения (оборудованы зоной отдыха для пассажиров с детьми), купейные, штабные вагоны, оборудованные купе для проезда пассажиров-инвалидов, СВ и вагоны-рестораны.
Вагоны оснащены современными системами поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийными системами.
В двухэтажных поездах № 69/70 и № 45/46 Москва – Воронеж курсируют штабные вагоны с детской игровой комнатой. Комната оборудована мягкими детскими диванами, телевизором, мягкими и развивающими игрушками (пазлами, кубиками, мозаикой, конструктором), столом, стульями, где дети могут рисовать.