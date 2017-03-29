Рост спроса привел к снижению объема вакантных площадей в торговых центрах Петербурга

13 апреля 2017 г.

Санкт-Петербург

Уровень вакантных площадей в качественных торговых центрах Санкт-Петербурга за 1-й квартал 2017 года снизился на 0,4 п.п. и достиг наименьшего значения за последние два года – 5,6%, свидетельствуют данные компании JLL.

«Снижение вакантности наблюдалось на всех субрынках города, а наибольшее было зафиксировано на востоке – на 0,6 п.п., до 7,6%, – говорит Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. – Общегородская динамика была обусловлена растущим спросом со стороны арендаторов при отсутствии ввода площадей. В 2017 году в Петербурге не запланировано открытие новых торговых центров, их появление может состояться лишь во второй половине 2018 года».

На настоящий момент в Санкт-Петербурге работают 58 качественных торговых центров совокупной арендопригодной площадью более 2,2 млн кв. м, что соответствует 427 кв. м на 1 тыс. жителей. По обеспеченности на душу населения Санкт-Петербург пока еще опережает Москву, однако ситуация может измениться уже к концу года: если в столице будут введены все заявленные ТЦ, то насыщенность города торговыми площадями увеличится до 430 кв. м на 1 тыс. человек.

В 1-м квартале в качественных торговых центрах было открыто на 22% больше арендаторов из расчета занимаемой площади, чем закрыто. Превышение объема открытий над закрытиями наблюдалось во всех сегментах, за исключением одежды и спортивных товаров.

«В Санкт-Петербурге с начала года были закрыты все магазины сети одежды Takko Fashion, которые являлись мини-якорными арендаторами в торговых комплексах города и занимали до 900 кв. м каждый. Пока ни в одном из этих помещений новые магазины не открыты. Уход такого крупного арендатора определил доминирование сегмента одежды и аксессуаров в структуре закрытых объектов. Отрицательное поглощение площадей в сегменте спортивных товаров связано с постепенной реализацией анонсированных ранее планов по уходу сети Intersport, а также с оптимизацией сети adidas», – поясняет Владислав Фадеев.

«Необходимо отметить, что часть закрытий арендаторов в первые месяцы года обусловлены текущей ротацией в торговых центрах Петербурга, и открытие новых операторов в ряде помещений мы ожидаем увидеть уже во 2-м квартале, – добавляет Юлия Чернышева, руководитель направления аренды торговых центров компании JLL в Санкт-Петербурге. – Активизировавшиеся в 2016 году, якорные fashion операторы продолжают развитие в городе. В частности, в этом году были достигнуты договоренности с брендом NewYorker об открытии магазина в ТРЦ “Охта Молл”. Сейчас мы также наблюдаем рост спроса со стороны небольших операторов торговой галереи, в первую очередь локальных брендов, которые рассматривают возможность как расширения сети, так и переезда из концептуально устаревших торговых объектов в современные комплексы. Данные факторы будут способствовать дальнейшему снижению доли вакантных площадей на рынке торговых центров Санкт-Петербурга».

Максимальные арендные ставки для торговой галереи за 1-й квартал не изменились и составляют около 70 тыс. рублей за кв. м в год (не включая эксплуатационные расходы и НДС).