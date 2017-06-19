Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
В июле 2017 года Ростовский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 411 тыс. тонн инертных строительных грузов в полувагонах, почти в 4 раза увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос в 3,3 раза и составил 157 млн т-км.
Положительная динамика обусловлена не только сезонным ростом спроса на строительные материалы со стороны компаний ремонтно-автодорожного комплекса Северного Кавказа и Приволжья, но и оптимизацией оборота вагонов за счет использования кольцевых маршрутов.
«Благодаря организации перевозок инертных строительных материалов по «кольцу» на полигоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) нам удаётся меньшим количеством подвижного состава транспортировать больше грузов. Эффективное использование парка на кольцевых маршрутах помогает в полной мере обеспечить заявки наших грузоотправителей и способствует росту заинтересованности наших партнеров в сокращении оборота вагона», – отметил директор Ростовского филиала Вадим Жуков.
Основную номенклатуру перевозок составили щебень (рост в 3 раза, до 254 тыс. тонн), песок (в 17 раз, до 108 тыс. тонн), песчано-гравийные смеси (в 2,6 раз, до 23 тыс. тонн). Кроме того, в отчетный период погружено 25 тыс. тонн гранитного отсева (в июле прошлого года погрузка практически не велась).
Грузы следовали со станций СКЖД в адрес грузополучателей регионов юга России, а также на Юго-Восточную, Московскую, Горьковскую и Куйбышевскую железные дороги.