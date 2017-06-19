Ростовский филиал ПГК в 4 раза увеличил объемы перевозок инертных грузов

17 августа 2017 г.

В июле 2017 года Ростовский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез 411 тыс. тонн инертных строительных грузов в полувагонах, почти в 4 раза увеличив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте вырос в 3,3 раза и составил 157 млн т-км.

Положительная динамика обусловлена не только сезонным ростом спроса на строительные материалы со стороны компаний ремонтно-автодорожного комплекса Северного Кавказа и Приволжья, но и оптимизацией оборота вагонов за счет использования кольцевых маршрутов.

«Благодаря организации перевозок инертных строительных материалов по «кольцу» на полигоне Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) нам удаётся меньшим количеством подвижного состава транспортировать больше грузов. Эффективное использование парка на кольцевых маршрутах помогает в полной мере обеспечить заявки наших грузоотправителей и способствует росту заинтересованности наших партнеров в сокращении оборота вагона», – отметил директор Ростовского филиала Вадим Жуков.

Основную номенклатуру перевозок составили щебень (рост в 3 раза, до 254 тыс. тонн), песок (в 17 раз, до 108 тыс. тонн), песчано-гравийные смеси (в 2,6 раз, до 23 тыс. тонн). Кроме того, в отчетный период погружено 25 тыс. тонн гранитного отсева (в июле прошлого года погрузка практически не велась).

Грузы следовали со станций СКЖД в адрес грузополучателей регионов юга России, а также на Юго-Восточную, Московскую, Горьковскую и Куйбышевскую железные дороги.