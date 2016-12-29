«Рождественский караван Coca-Cola» завершил праздничное путешествие по России

20 января 2017 г.

В прошедшие выходные в Москве завершилось 16-ое ежегодное путешествие «Рождественского каравана Coca-Cola» по России. Преодолев за месяц более 30 000 километров, сотрудники компании на фирменных красных грузовиках привезли праздник в 68 городов и оказали социальную поддержку 12 000 детей и подростков в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно в преддверии новогодних праздников встает вопрос о помощи воспитанникам социальных учреждений. В дискуссиях вокруг различных благотворительных форматов все громче звучат призывы отказаться от разовых акций в пользу долгосрочных проектов социальной адаптации. «Рождественский караван» - один из наиболее известных примеров системного подхода бизнеса к данному вопросу, ежегодная кульминация масштабной социальной программы Coca-Cola Россия.

Программа «Рождественского каравана Coca-Cola» в этом сезоне была разработана и воплощена в жизнь при поддержке 19 НКО по всей России. Адресатами помощи традиционно являются воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети и подростки, которые проходят длительное лечение в больницах. В этом году волонтеры также оказали поддержку малообеспеченным семьям и семьям с приемными детьми.

В сезоне 2016-2017 каждый четвертый сотрудник Coca-Cola Россия принял участие в «Рождественском караване» в качестве волонтера – это более 2300 человек. Форматы участия предполагали как личные поездки в социальные учреждения для участия в праздничной программе или проведения обучающих мастер-классов, так и покупку адресных подарков по детским письмам. Инновацией года стал благотворительный онлайн-аукцион, благодаря которому сотрудники собрали более 300 000 рублей. Компания удвоила эту сумму и направила средства в партнерские благотворительные организации. Основным партнером выступил фонд «Подсолнух», оказывающий помощь детям с иммунодефицитом.

«Своими социальными проектами мы стремимся внести вклад в решение реальных проблем. Мы ориентируемся на потребности общества и постоянно трансформируем социальную работу, в том числе и «Рождественский караван»: расширяем круг благополучателей, изменяем подход к организации волонтерских выездов в детские дома. Последние несколько лет мы интегрируем в праздничную программу образовательную составляющую, вместе с профессионалами из партнерских фондов подбираем подарки, которые помогут реализовать мечты подростков о будущей профессии. Что наиболее ценно, эта работа не заканчивается с новогодними праздниками, а продолжается системно в течение всего года», - комментирует Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola Россия.

«Coca-Cola Россия - это пример компании, для которой слово "благотворительность" не пустой звук. Coca-Cola помогает не потому, что так "надо" или "принято", а потому, что так чувствует. Ежегодно при поддержке компании проходят благотворительные ярмарки и аукционы в самых разных городах России, а "Рождественский караван" успел стать самой доброй новогодней традицией. Мы рады, что участие в активностях принимает вся компания: от сотрудников службы доставки до топ-менеджеров, ведь помощь, идущая от сердца, особенно важна. Это тепло чувствуют наши дети в больницах, а их сердца невозможно обмануть», - говорит Екатерина Пескова, генеральный директор благотворительного фонда «Подсолнух».