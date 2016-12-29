В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В прошедшие выходные в Москве завершилось 16-ое ежегодное путешествие «Рождественского каравана Coca-Cola» по России. Преодолев за месяц более 30 000 километров, сотрудники компании на фирменных красных грузовиках привезли праздник в 68 городов и оказали социальную поддержку 12 000 детей и подростков в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно в преддверии новогодних праздников встает вопрос о помощи воспитанникам социальных учреждений. В дискуссиях вокруг различных благотворительных форматов все громче звучат призывы отказаться от разовых акций в пользу долгосрочных проектов социальной адаптации. «Рождественский караван» - один из наиболее известных примеров системного подхода бизнеса к данному вопросу, ежегодная кульминация масштабной социальной программы Coca-Cola Россия.
Программа «Рождественского каравана Coca-Cola» в этом сезоне была разработана и воплощена в жизнь при поддержке 19 НКО по всей России. Адресатами помощи традиционно являются воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети и подростки, которые проходят длительное лечение в больницах. В этом году волонтеры также оказали поддержку малообеспеченным семьям и семьям с приемными детьми.
В сезоне 2016-2017 каждый четвертый сотрудник Coca-Cola Россия принял участие в «Рождественском караване» в качестве волонтера – это более 2300 человек. Форматы участия предполагали как личные поездки в социальные учреждения для участия в праздничной программе или проведения обучающих мастер-классов, так и покупку адресных подарков по детским письмам. Инновацией года стал благотворительный онлайн-аукцион, благодаря которому сотрудники собрали более 300 000 рублей. Компания удвоила эту сумму и направила средства в партнерские благотворительные организации. Основным партнером выступил фонд «Подсолнух», оказывающий помощь детям с иммунодефицитом.
«Своими социальными проектами мы стремимся внести вклад в решение реальных проблем. Мы ориентируемся на потребности общества и постоянно трансформируем социальную работу, в том числе и «Рождественский караван»: расширяем круг благополучателей, изменяем подход к организации волонтерских выездов в детские дома. Последние несколько лет мы интегрируем в праздничную программу образовательную составляющую, вместе с профессионалами из партнерских фондов подбираем подарки, которые помогут реализовать мечты подростков о будущей профессии. Что наиболее ценно, эта работа не заканчивается с новогодними праздниками, а продолжается системно в течение всего года», - комментирует Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola Россия.
«Coca-Cola Россия - это пример компании, для которой слово "благотворительность" не пустой звук. Coca-Cola помогает не потому, что так "надо" или "принято", а потому, что так чувствует. Ежегодно при поддержке компании проходят благотворительные ярмарки и аукционы в самых разных городах России, а "Рождественский караван" успел стать самой доброй новогодней традицией. Мы рады, что участие в активностях принимает вся компания: от сотрудников службы доставки до топ-менеджеров, ведь помощь, идущая от сердца, особенно важна. Это тепло чувствуют наши дети в больницах, а их сердца невозможно обмануть», - говорит Екатерина Пескова, генеральный директор благотворительного фонда «Подсолнух».