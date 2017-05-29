Руководитель ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных на Форуме «Логист.ру/2017»: Развитие логистики и успешное управление цепями поставок невозможно без квалифицированных кадров

6 июля 2017 г.

В мероприятии, которое состоялось 6 июля в Москве, приняли участие ведущие специалисты транспортно-логистической сферы России, представители крупных компаний-перевозчиков и ритейла. Фокус форума традиционно направлен на обсуждение лучшей практики логистики в ключевых отраслях российской экономики. Пленарная сессия была посвящена вопросам качества подготовки специалистов по логистике в образовательных учреждениях, ключевым тенденциям на логистическом рынке труда.

В рамках своего выступления руководитель Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных заострил внимание на том, что развитие логистики и успешное управление цепями поставок во многом зависит именно от квалификации персонала компаний, желания работников совершенствовать свои навыки и проявлять инициативу в решении производственных задач. При этом, он подчеркнул, руководство компаний также должно не забывать про мотивирование своих сотрудников. В дальнейшем результатом двустороннего взаимодействия станет повышение конкурентоспособности предприятия не только на внутрироссийском рынке, но и на зарубежном.

«Основная задача логиста – изыскивать оптимальные варианты принятия решений по управлению материальными потоками, связанной информацией и финансами в цепях поставок. Сегодня особенно велика потребность в дипломированных руководителях служб логистики компаний, интегральных менеджерах, осуществляющих логистическую координацию между функциональными подразделениями фирмы и управление цепями поставок, логистов-аналитиков высокого уровня, владеющих современными методами проектирования и эксплуатации логистической инфраструктуры в цепях поставок», - отметил Алексей Двойных.

В своем выступлении генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» также представил потенциал нового направления автомобильных грузоперевозок с открытым транзитным потенциалом – из Китая в Россию через Монголию, которое позволят доставлять грузы из Китая в Россию всего за 4 дня. Участники форума согласились, что указанное грузовое автосообщение - очень перспективное направление. Оно обеспечит транспортировку грузов без смены транспортных средств и без промежуточных перегрузок, что положительно отразится на сохранности грузов. А также повлияет на конечную стоимость товаров для получателей. Сокращение расстояния означает сокращение расходов на ГСМ, амортизацию транспортных средств и затраты на оплату труда сотрудников.

«Управление цепями поставок торговых и производственных компаний – сложный процесс, где особенно важны и практический опыт, и способность оперативно решать сложные нестандартные задачи. И конечно же, запуск перевозок по новым, более удобным, маршрутам упростит задачу логистам», - подчеркнул Алексей Двойных.

В ходе пленарной сессии свой доклад участникам форума представил заведующий кафедрой «Логистика» МАДИ Франк Венде, который сделал акцент на инновационном подходе в сфере логистики и его влиянии на общие показатели доходов и расходов компании.