Руководителем Одесского порта назначен Игорь Ткачук

30 мая 2017 г.

Исполняющим обязанности руководителя Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) назначен Игорь Ткачук, занимавший ранее пост руководителя ГП «Одесский МТП».

«Среди первоочередных задач нового руководителя я вижу восстановление пропускной способности основной эстакады порта к новому зерновому сезону. Также приоритетными направлениями являются выполнение инвестиционных обязательств относительно причалов №№1-з и 7. При этом не стоит забывать, что в соответствии с требованием Кабинета министров, к концу нынешнего года предстоит завершить проект реконструкции морского вокзала. Кроме того, я ожидаю от нового руководства эффективных шагов по завершению проекта строительства контейнерного терминала на Карантинном молу в партнёрстве с нашим крупным партнёром - «Контейнерным терминалом Одесса». Речь идёт о строительства волнолома и дноуглублении у причалов 1к-2к» - подчеркнул, представляя нового начальника, руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

«Я благодарен профильному министерству и АМПУ за оказанное доверие и намерен следовать традициям, заложенным в коллективе на протяжении многих лет. Я намерен делать все для того, чтобы повышать привлекательность Одесского порта и Одессы в целом», - отметил Игорь Ткачук.