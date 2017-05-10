Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Исполняющим обязанности руководителя Одесского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ) назначен Игорь Ткачук, занимавший ранее пост руководителя ГП «Одесский МТП».
«Среди первоочередных задач нового руководителя я вижу восстановление пропускной способности основной эстакады порта к новому зерновому сезону. Также приоритетными направлениями являются выполнение инвестиционных обязательств относительно причалов №№1-з и 7. При этом не стоит забывать, что в соответствии с требованием Кабинета министров, к концу нынешнего года предстоит завершить проект реконструкции морского вокзала. Кроме того, я ожидаю от нового руководства эффективных шагов по завершению проекта строительства контейнерного терминала на Карантинном молу в партнёрстве с нашим крупным партнёром - «Контейнерным терминалом Одесса». Речь идёт о строительства волнолома и дноуглублении у причалов 1к-2к» - подчеркнул, представляя нового начальника, руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
«Я благодарен профильному министерству и АМПУ за оказанное доверие и намерен следовать традициям, заложенным в коллективе на протяжении многих лет. Я намерен делать все для того, чтобы повышать привлекательность Одесского порта и Одессы в целом», - отметил Игорь Ткачук.