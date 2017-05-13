Руководство ФБУ «Росавтотранс» приняло участие в заседании Группы экспертов по вопросам ЕСТР

13 июня 2017 г.

12 июня в Женеве (Швейцария) состоялось заседание 15-ой сессии Группы экспертов по вопросам, связанным с реализацией Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) Рабочей группы по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии. В работе сессии от российской стороны приняло участие руководство Агентства автомобильного транспорта в лице генерального директора Алексея Двойных и заместителя генерального директора Дмитрия Пегова.

В рамках заседания участники рассмотрели предложения по поправкам к Соглашению ЕСТР, применение регламента № 561/2006 (EC) в «зоне действия ЕСТР», а также продление срока действия Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК ООН и службами Европейской комиссии, в котором Объединенный исследовательский центр признается в качестве органа, ответственного за корневую сертификацию и сертификацию эксплуатационной совместимости для Договаривающихся сторон ЕСТР, не являющихся членами ЕС. Кроме того, представители транспортных ведомств государств-участников мероприятия обсудили продление мандата Группы экспертов ЕСТР до 30 июня 2019 года.

Российская делегация отметила, что обсуждения и голосования по всем вопросам, касающимся ЕСТР, следует проводить на форуме ЕСТР, поскольку обособленное обсуждение задач реализации ЕСТР на площадке ЕС только странами-участницами ЕС может привести к однонаправленному учету интересов только этих стран, попытке навязывания применения исключительно требований европейских стандартов технического регулирования без учета технических регламентов иных стран ‒ участниц ЕСТР.

В ходе сессии российская сторона подтвердила ранее озвученную позицию о преждевременности включения положения об «умных» (смарт) тахографах в Соглашение ЕСТР. «Мы предложили странам ЕС разработать и представить на обсуждение всем странам-участницам ЕСТР проект текста добавления 1C к приложению ЕСТР с учетом замечаний и предложений, высказанных ранее. Только после одобрения проекта текста добавления странами, не являющимися странами ЕС, и соответствующих корректировок продолжить обсуждение возможности включения добавления 1C к приложению ЕСТР», - рассказал Алексей Двойных.

Также российская делегация выразила необходимость провести дополнительные обсуждения по срокам внедрения обязательных требований для оснащения транспортных средств всех стран участниц ЕСТР «умными» (смарт) тахографами. Кроме того, руководство ФБУ «Росавтотранс» поддержали необходимость усиления контроля выдачи водителю не более одной карточки водителя.