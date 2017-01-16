С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В рамках проведения XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017» появилась новая номинация «Письмо в 2117 год: какой будет природа России через 100 лет?», учредителем которой стала Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество».
Одно из старейших в мире географических обществ в этом году впервые стало партнером конкурса и учредило собственную номинацию, связанную с объявленным в России Годом экологии. Заявленная тема «Письмо в 2117 год: какой будет природа России через 100 лет?» призвана привлечь подрастающее поколение к изучению природного и культурного наследия своей страны и помочь осознанию этого наследия как предмета национальной гордости.
В рамках Года экологии вопросам охраны окружающей среды будут посвящены и другие номинации конкурса «Лучший урок письма-2017», в частности школьникам предложат темы: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет амурский тигр».
Детские письма и рисунки, посвященные проблемам сохранения окружающей среды и многим другим темам конкурса, принимаются до 15 августа 2017 года. С подробными условиями и полным перечнем номинаций можно ознакомиться на официальном сайте Почты России. Подведение итогов и награждение авторов лучших писем, по традиции, состоится в октябре и будет приурочено ко Всемирному дню почты и Международной неделе письма. Победителей ожидают дипломы, а также специальные призы учредителей номинаций и ценные подарки от партнеров конкурса.
Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.
Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 12 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.