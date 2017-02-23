Рынок люксовых товаров в Росии показывает устойчивость к внешним факторам

16 марта 2017 г.

- Компания CBRE проанализировала люксовый сегмент-

- В 2015-2016 годах в Москве было открыто 29 новых магазинов в сегменте люкс –

Москва

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, озвучила результаты исследования рынка товаров класса люкс в России. В 2016 году рынок люксовых товаров стабилизировался, в основном, благодаря переориентации спроса, притоку китайских туристов и сокращению цен рядом ритейлеров.

Количество россиян, выезжающих в такие европейские страны как Италия, Испания, Франция, Германия, сократилось на 32% в 2015-2016 годах по сравнению с 2013-2014 годами на фоне кризиса и падения доходов. Это привело к тому, что потребители стали тратить деньги внутри страны, в том числе на люксовую одежду и обувь.

Источник: Росстат, CBRE, IV кв. 2016 г.

Результаты исследования показали, что снижение цен на товары класса люкс на 10-25% крупнейшими ритейлерами в Москве сделало предложение люксовых товаров в Москве конкурентоспособными – цены оказались сопоставимыми миланским и ниже азиатских. Это привело к росту иностранных покупок, прежде всего, со стороны китайских туристов.

На фоне сформированных комфортных условий (вывески и сервис на китайском языке) и преференций (tax free, возможность платить картами China UnionPay, безвизовые поездки в Россию группами от 5 до 50 человек на срок до 15 суток) для китайцев, прирост туристов из Китая составил 28,5% в 2015 году и 15% в 2016 году.

Источник: Росстат, CBRE, IV кв. 2016 г.

Несмотря на кризисные явления в экономике, Россия остается одним из ключевых рынков практически для всех мировых люксовых брендов. Это находит отражение как в открытии новых магазинов, так и в расширении существующих.

Рост открытий магазинов в сегменте люкс в 2015-2016 годах составил 42% по сравнению с 2013-2014 годами. Среди брендов, перешедших на самостоятельное развитие на российском рынке в последние три года, Bvlgari, Gucci, Burberry, Tiffanу&Co., Hermes.

Источник: Росстат, CBRE, IV кв. 2016 г.

Источник: CBRE

Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка CBRE прокомментировала результаты исследования:

«Глобально в рейтинге присутствия люксовых брендов на рынке, Москва делит 7 строчку с Нью-Йорком, Осакой и Тайбэем: 73% присутствующих на рынке ритейлеров, уступая таким городам, как Шанхай, Дубай, Лондон, Гонконг, Токио и Сингапур. Также Москва входит в десятку наиболее интересных для люксового ритейла городов, наряду с такими городами, как Лондон, Мельбурн, Доха, Дубай, Прага, Гонолулу, Голд-Кост, Бухарест и Хо Ши Мин. Наметившееся восстановление экономики будет стимулировать интерес со стороны люксовых брендов к московскому рынку».