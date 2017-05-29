Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории России и СНГ мультимодальный логистический оператор, доставило немецкий военный паровоз серии ТЭ из Белоруссии в Россию для подмосковного Музея техники Вадима Задорожного.
Поезд вышел со станции Кричев Белорусской железной дороги 28 июня в 17.15 и прибыл на станцию Шаховскую Московской железной дороги 30 июня в 05.35. Расстояние составило 701 км, время в пути — 36 часов. На Шаховской экспонат встретила делегация музея во главе с г-ном Задорожным.
Несмотря на солидный возраст, паровоз весом 85 тонн шел на своих осях. Транспортировка велась отдельным локомотивом со скоростью не более 40 км/ч для максимальной сохранности экспоната. На протяжении всего пути следования мини-состав сопровождала бригада специалистов, следящая за его техническим состоянием.
Паровозы серии ТЭ (тип 52) — немецкая военная техника, полученная СССР в качестве трофеев и по репарациям, эксплуатировалась на железных дорогах страны в 1940—1970-х годы.
«Нам очень приятно доверие, которое было оказано нашей компании заказом на доставку такого раритетного и обладающего исторической ценностью «груза» - паровоза времен Великой Отечественной войны. Мы сделали все возможное, чтобы максимально бережно переместить экспонат по железной дороге. Уверен, мы продолжим сотрудничество с Музеем техники Вадима Задорожного, в дальнейших планах — доставка еще нескольких единиц железнодорожной техники», — рассказал генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.
«От лица руководства Музея техники Вадима Задорожного я бы хотела выразить благодарность АО «РЖД Логистика» за оперативную и качественную доставку нашего нового экспоната. Он стал вторым паровозом в коллекции. Мы ведем большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению культурного наследия и сбережению выдающихся образцов конструкторских идей. Наш музей сейчас сосредоточен на расширении железнодорожной экспозиции и воссоздании бронепоездов времен Великой Отечественной и Второй Мировой войны, а также техники и прочего железнодорожного оснащения», — поделилась планами руководитель экскурсионного отдела Музея техники Вадима Задорожного Варвара Мокштадт.