«РЖД Логистика» доставила трофейный паровоз в Музей техники Вадима Задорожного

30 июня 2017 г.

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории России и СНГ мультимодальный логистический оператор, доставило немецкий военный паровоз серии ТЭ из Белоруссии в Россию для подмосковного Музея техники Вадима Задорожного.

Поезд вышел со станции Кричев Белорусской железной дороги 28 июня в 17.15 и прибыл на станцию Шаховскую Московской железной дороги 30 июня в 05.35. Расстояние составило 701 км, время в пути — 36 часов. На Шаховской экспонат встретила делегация музея во главе с г-ном Задорожным.

Несмотря на солидный возраст, паровоз весом 85 тонн шел на своих осях. Транспортировка велась отдельным локомотивом со скоростью не более 40 км/ч для максимальной сохранности экспоната. На протяжении всего пути следования мини-состав сопровождала бригада специалистов, следящая за его техническим состоянием.

Паровозы серии ТЭ (тип 52) — немецкая военная техника, полученная СССР в качестве трофеев и по репарациям, эксплуатировалась на железных дорогах страны в 1940—1970-х годы.

«Нам очень приятно доверие, которое было оказано нашей компании заказом на доставку такого раритетного и обладающего исторической ценностью «груза» - паровоза времен Великой Отечественной войны. Мы сделали все возможное, чтобы максимально бережно переместить экспонат по железной дороге. Уверен, мы продолжим сотрудничество с Музеем техники Вадима Задорожного, в дальнейших планах — доставка еще нескольких единиц железнодорожной техники», — рассказал генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

«От лица руководства Музея техники Вадима Задорожного я бы хотела выразить благодарность АО «РЖД Логистика» за оперативную и качественную доставку нашего нового экспоната. Он стал вторым паровозом в коллекции. Мы ведем большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению культурного наследия и сбережению выдающихся образцов конструкторских идей. Наш музей сейчас сосредоточен на расширении железнодорожной экспозиции и воссоздании бронепоездов времен Великой Отечественной и Второй Мировой войны, а также техники и прочего железнодорожного оснащения», — поделилась планами руководитель экскурсионного отдела Музея техники Вадима Задорожного Варвара Мокштадт.