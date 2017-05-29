«РЖД Логистика» начала использовать пневмооболочки для сохранности грузов и удешевления услуги

25 июля 2017 г.

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории России и СНГ мультимодальный логистический оператор, начало использовать пневмооболочки (система защиты товаров при транспортировке) для максимальной сохранности груза при транспортировке и снижения стоимости перевозки. Услуга предоставляется совместно с дирекцией по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД».

Пневмооболочки представляют собой воздушные двухслойные пакеты с впускным/выпускным клапаном и предназначены для надежной фиксации грузов любых размеров и конфигураций при транспортировке в вагонах, контейнерах и автомобилях. Они позволяют, прежде всего, обеспечить максимальную сохранность груза на всем пути следования за счет уплотнения зазоров между грузом и стенками контейнера и более надежного крепления. Также применение данной технологии позволяет снизить стоимость перевозки моногруза для клиента, так как пневмооболочки заменяют собой более дорогую жесткую упаковку (обрешётка и др.). «РЖД Логистика» уже протестировала данную услугу, организовав перевозку строительных товаров из Москвы в Ростов.

«Эта технология не нова в мире, но в России пока еще не получила широкого распространения. Полагаю, в первую очередь спрос на эту услугу может возникнуть со стороны грузоотправителей, для которых сохранность груза очень важна, например, крупных сетей бытовой техники и электроники. Думаю, в ближайшие годы использование пневмооболочек в российской логистике вырастет в разы», - рассказал директор по развитию перевозок мелких партий грузов АО «РЖД Логистика» Виктор Борцов.