Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории России и СНГ мультимодальный логистический оператор, начало использовать пневмооболочки (система защиты товаров при транспортировке) для максимальной сохранности груза при транспортировке и снижения стоимости перевозки. Услуга предоставляется совместно с дирекцией по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД».
Пневмооболочки представляют собой воздушные двухслойные пакеты с впускным/выпускным клапаном и предназначены для надежной фиксации грузов любых размеров и конфигураций при транспортировке в вагонах, контейнерах и автомобилях. Они позволяют, прежде всего, обеспечить максимальную сохранность груза на всем пути следования за счет уплотнения зазоров между грузом и стенками контейнера и более надежного крепления. Также применение данной технологии позволяет снизить стоимость перевозки моногруза для клиента, так как пневмооболочки заменяют собой более дорогую жесткую упаковку (обрешётка и др.). «РЖД Логистика» уже протестировала данную услугу, организовав перевозку строительных товаров из Москвы в Ростов.
«Эта технология не нова в мире, но в России пока еще не получила широкого распространения. Полагаю, в первую очередь спрос на эту услугу может возникнуть со стороны грузоотправителей, для которых сохранность груза очень важна, например, крупных сетей бытовой техники и электроники. Думаю, в ближайшие годы использование пневмооболочек в российской логистике вырастет в разы», - рассказал директор по развитию перевозок мелких партий грузов АО «РЖД Логистика» Виктор Борцов.