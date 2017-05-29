Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, совместно с КОО «ТУШИН», одним из крупнейших операторов Монголии, организовало транзитную перевозку крупногабаритного оборудования (два испарителя содорегенерационной выпарной станции небеленой целлюлозы) из Китая в Россию через территорию Монголии. Грузополучателем выступил крупнейший производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири – ООО Торговый дом «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».
Платформы с испарителями были отправлены из города Хух-Хото (КНР) и пересекли китайско-монгольскую границу через станцию Замын-Ууд в Монголии, куда «РЖД Логистика» направила порожние платформы для ускоренного перегруза оборудования и его дальнейшей транспортировки через погранпереход в Наушках «до двери» конечного получателя.
Для беспрепятственного перевода оборудования с Улан-Баторской железной дороги на Восточно-Сибирскую магистраль «РЖД Логистикой» была разработана и утверждена схема погрузки. Надежную фиксацию испарителей весом свыше 28 тонн каждый обеспечивало специальное крепление на платформах, также разработанное специалистами «РЖД Логистики». Общий срок доставки «до двери» получателя в поселке Селенга (Республика Бурятия) составил 22 дня, расстояние перевозки – 1959 км.
«Международные грузоперевозки – одно из приоритетных направлений деятельности «РЖД Логистики». При этом потенциал развития перевозок именно в универсальном подвижном составе (полувагоны, крытые вагоны, платформы) весьма высок, – из КНР к нам в достаточно большом объеме едут не только контейнерные грузы. По нашим данным, интерес к таким услугам проявляют как грузоотправители в Китае, так и грузополучатели в России, а значит наша задача – предложить им наиболее оптимальный сервис», – отметил директор по продажам АО «РЖД Логистика» Антон Горбунов.