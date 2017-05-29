«РЖД Логистика» перевезла крупногабаритное оборудование из Китая в Россию через Наушки

7 июля 2017 г.

АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, совместно с КОО «ТУШИН», одним из крупнейших операторов Монголии, организовало транзитную перевозку крупногабаритного оборудования (два испарителя содорегенерационной выпарной станции небеленой целлюлозы) из Китая в Россию через территорию Монголии. Грузополучателем выступил крупнейший производитель картона и гофропродукции в Восточной Сибири – ООО Торговый дом «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».

Платформы с испарителями были отправлены из города Хух-Хото (КНР) и пересекли китайско-монгольскую границу через станцию Замын-Ууд в Монголии, куда «РЖД Логистика» направила порожние платформы для ускоренного перегруза оборудования и его дальнейшей транспортировки через погранпереход в Наушках «до двери» конечного получателя.

Для беспрепятственного перевода оборудования с Улан-Баторской железной дороги на Восточно-Сибирскую магистраль «РЖД Логистикой» была разработана и утверждена схема погрузки. Надежную фиксацию испарителей весом свыше 28 тонн каждый обеспечивало специальное крепление на платформах, также разработанное специалистами «РЖД Логистики». Общий срок доставки «до двери» получателя в поселке Селенга (Республика Бурятия) составил 22 дня, расстояние перевозки – 1959 км.

«Международные грузоперевозки – одно из приоритетных направлений деятельности «РЖД Логистики». При этом потенциал развития перевозок именно в универсальном подвижном составе (полувагоны, крытые вагоны, платформы) весьма высок, – из КНР к нам в достаточно большом объеме едут не только контейнерные грузы. По нашим данным, интерес к таким услугам проявляют как грузоотправители в Китае, так и грузополучатели в России, а значит наша задача – предложить им наиболее оптимальный сервис», – отметил директор по продажам АО «РЖД Логистика» Антон Горбунов.