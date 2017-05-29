«РЖД Логистика» в партнерстве с «Волго-Балтик Логистик» осуществила перевозку вакуумной колонны для «Нижнекамскнефтехима»

28 июня 2017 г.

АО «РЖД Логистика» в партнерстве с ООО «Волго-Балтик Логистик» перевезло по железной дороге негабаритное оборудование – вакуумную колонну – для одной из крупнейших нефтехимических компаний Европы – ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Заказчиком выступил завод-производитель ОАО «Волгограднефтемаш». Доставка осуществлялась со станции Ельшанка Приволжской железной дороги до станции Соболеково Куйбышевской железной дороги и заняла шесть дней. Вес вакуумной колонны составил 73,5 тонны, длина – более 40 метров, диаметр – более 3 метров.

Для перевозки был использован специальный 8-осный транспортер, состоящий из трех сцепленных между собой платформ и оснащенный двумя поворотными столами, гарантирующими безопасное вхождение оборудования в повороты. Для сохранности груза с обеих сторон сцепа располагались платформы прикрытия, а сама колонна крепилась специально разработанными запорными механизмами.

«Сфера негабаритных перевозок является в настоящее время одной из перспективных. В работе нашей компании это также один из наиболее динамично развивающихся сегментов. Проект по перевозке вакуумной колонны подтвердил высокий уровень компетенций «РЖД Логистики» в данной области, а также интерес грузоотправителей к транспортировке негабаритных грузов именно по железной дороге», – отметил первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» Эдуард Алырзаев.