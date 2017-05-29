Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
АО «РЖД Логистика» в партнерстве с ООО «Волго-Балтик Логистик» перевезло по железной дороге негабаритное оборудование – вакуумную колонну – для одной из крупнейших нефтехимических компаний Европы – ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Заказчиком выступил завод-производитель ОАО «Волгограднефтемаш». Доставка осуществлялась со станции Ельшанка Приволжской железной дороги до станции Соболеково Куйбышевской железной дороги и заняла шесть дней. Вес вакуумной колонны составил 73,5 тонны, длина – более 40 метров, диаметр – более 3 метров.
Для перевозки был использован специальный 8-осный транспортер, состоящий из трех сцепленных между собой платформ и оснащенный двумя поворотными столами, гарантирующими безопасное вхождение оборудования в повороты. Для сохранности груза с обеих сторон сцепа располагались платформы прикрытия, а сама колонна крепилась специально разработанными запорными механизмами.
«Сфера негабаритных перевозок является в настоящее время одной из перспективных. В работе нашей компании это также один из наиболее динамично развивающихся сегментов. Проект по перевозке вакуумной колонны подтвердил высокий уровень компетенций «РЖД Логистики» в данной области, а также интерес грузоотправителей к транспортировке негабаритных грузов именно по железной дороге», – отметил первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» Эдуард Алырзаев.