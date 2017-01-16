С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
ОАО «РЖД» в 2016 году продолжило реализацию проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей».
На Восточном полигоне в прошлом году построено 116,6 км железнодорожных путей (в т.ч. 71,3 км станционных путей и 45,3 км вторых главных путей), реконструировано 1200 железнодорожных путей, уложено 222 комплекта стрелочных переводов. Выполнена проходка 3,4 тыс. погонных метров нового Байкальского тоннеля (общая длина составит 6,7 км).
При этом обеспечен ввод в эксплуатацию 7 станций и 10 разъездов (всего 72,8 км станционных путей), вторые главные пути на перегонах Имбо – Усть-Орочи, Таксимо – Лодья (всего 30,2 км), мост через реку Бурею и 11 малых мостов на участках Тайшет – Лена, Хани – Тында, Тында – Нерюнгри, Тында – Ургал, Ургал – Комсомольск и Бамовская – Белогорск, 170 стрелочных переводов, 34,7 км автоматической блокировки, 28,9 км контактной сети, 15 тяговых подстанций, 2 объекта реконструкции земляного полотна на перегонах Хабаровск – Уссурийск и Туринская – Карымская.
Кроме того, сданы производственные здания локомотивного хозяйства на станциях Зима и Усть-Илимск, жилые дома на станциях Магдагачи, Литовко, Высокогорная, Облучье.
В 2017 году запланированы к реализации 693 объекта на общую сумму 95,8 млрд рублей.
В текущем году планируется выполнить модернизацию 902,2 км железнодорожного пути, ввести в эксплуатацию 21,3 км контактной сети, 31 объект электроснабжения, 1 тяговую подстанцию, 69,1 км станционных путей, 44 км вторых путей, 5,7 км автоматической блокировки, 191 стрелочный перевод, 5 объектов локомотивного хозяйства.
ОАО «РЖД» с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Его целью является ликвидация «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний к 2020 году (до 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года).
Общая стоимость мероприятий составляет 562,4 млрд рублей, в том числе 302,2 млрд рублей – за счёт средств ОАО «РЖД», 110,2 млрд рублей – за счёт средств федерального бюджета, 150 млрд рублей – за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В настоящий момент осуществлено 42% от запланированного объема финансирования проектов Восточного полигона.
Всего в период 2013-2016 гг. выполнены работы по развитию и удлинению станционных путей (168 км), построено 199 км вторых путей, модернизировано и реконструировано 4 139,6 км, уложено 1 666 комплектов стрелочных переводов.
При этом в период 2013-2016 годов были введены в постоянную эксплуатацию вторые пути на 6 перегонах, 2 двухпутные вставки, 17 разъездов, реконструировано и построено вновь 23 станции, 3 тоннеля, 33 тяговых подстанции, 13 мостов, 10 жилых домов.