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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Консультанты S.A. Ricci на эксклюзивной основе будут заниматься подбором нового офиса в Москве для Dentons, крупнейшей в мире международной юридической фирмы (согласно The American Lawyer 2016 - рейтингу 100 международных юридических фирм по количеству юристов) для заключения долгосрочного договора аренды. В настоящее время юридическая фирма арендует офисные площади в БЦ "Белые Сады" (ул. Лесная, д. 7).
S.A. Ricci планирует подобрать новый офис для Dentons до конца 2017г.
Сегодня Dentons объединяет 7700 юристов в 149 офисах в 60 странах мира. Юристы компании специализируются в таких областях, как корпоративное право, слияния и поглощения, налоговое право, банковское право и финансирование, недвижимость, конкурентное право, трудовое право, энергетика и природные ресурсы, интеллектуальная собственность, судебные споры и арбитраж. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Московский офис фирмы был открыт в 1991 году.
«Помогая нашим клиентам усовершенствовать и оптимизировать свой бизнес, мы не должны забывать и о совершенствовании и оптимизации собственного бизнеса. Мы надеемся, что переезд в новый офис позволит нам, с одной стороны, сократить затраты на аренду, и, с другой, сохранить комфортные условия для сотрудников нашего московского офиса», – говорит управляющий партнер Dentons по России Флориан Шнайдер.
«S.A. Ricci уже не в первый раз занимается подбором офиса для крупных международных компаний, - отмечает Дмитрий Жидков, директор офисного департамента S.A. Ricci. – Для нас как для профессионалов доверие наших международных клиентов особенно ценно, так как является высшей степенью признания наших знаний и опыта. Мы уверены, что сможем предложить Dentons лучшие варианты офисов, соответствующие требованиям фирмы. Сегодня уровень вакантных офисных площадей класса
А в Москве составляет 19%, и офисный рынок пока остается рынком арендатора».
Динамика вакантности и средневзвешенных ставок аренды (офисы)