S.A. Ricci стала эксклюзивным консультантом по подбору офиса в Москве для крупнейшей в мире международной юридической фирмы

14 марта 2017 г.

Консультанты S.A. Ricci на эксклюзивной основе будут заниматься подбором нового офиса в Москве для Dentons, крупнейшей в мире международной юридической фирмы (согласно The American Lawyer 2016 - рейтингу 100 международных юридических фирм по количеству юристов) для заключения долгосрочного договора аренды. В настоящее время юридическая фирма арендует офисные площади в БЦ "Белые Сады" (ул. Лесная, д. 7).

S.A. Ricci планирует подобрать новый офис для Dentons до конца 2017г.

Сегодня Dentons объединяет 7700 юристов в 149 офисах в 60 странах мира. Юристы компании специализируются в таких областях, как корпоративное право, слияния и поглощения, налоговое право, банковское право и финансирование, недвижимость, конкурентное право, трудовое право, энергетика и природные ресурсы, интеллектуальная собственность, судебные споры и арбитраж. Dentons входит в число лидеров рейтинга ведущих юридических брендов мира, составленный Acritas, получила награду BTI Client Service 30 Award, а также высокую оценку деловых и юридических изданий за инновации, включая создание Nextlaw Labs и Nextlaw Global Referral Network. Московский офис фирмы был открыт в 1991 году.

«Помогая нашим клиентам усовершенствовать и оптимизировать свой бизнес, мы не должны забывать и о совершенствовании и оптимизации собственного бизнеса. Мы надеемся, что переезд в новый офис позволит нам, с одной стороны, сократить затраты на аренду, и, с другой, сохранить комфортные условия для сотрудников нашего московского офиса», – говорит управляющий партнер Dentons по России Флориан Шнайдер.

«S.A. Ricci уже не в первый раз занимается подбором офиса для крупных международных компаний, - отмечает Дмитрий Жидков, директор офисного департамента S.A. Ricci. – Для нас как для профессионалов доверие наших международных клиентов особенно ценно, так как является высшей степенью признания наших знаний и опыта. Мы уверены, что сможем предложить Dentons лучшие варианты офисов, соответствующие требованиям фирмы. Сегодня уровень вакантных офисных площадей класса

А в Москве составляет 19%, и офисный рынок пока остается рынком арендатора».

Динамика вакантности и средневзвешенных ставок аренды (офисы)



