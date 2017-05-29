Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Летом 2017 года в рамках программы Правительства Москвы «Моя улица» реконструируются почти все участки Садового кольца. Это оказывает влияние на динамику ставок и уровень вакантности данного торгового коридора.
Садовое кольцо ограничивает центральные торговые коридоры столицы и, в отличие от них, является более насыщенной магистралью с точки зрения транспортного потока, а не пешеходного. Это объясняет низкие ставки аренды и высокую долю пустующих помещений на кольце. И тем ярче на общем фоне коридора видны пиковые отрезки, которые характеризуются высокими ставками. Востребованность этих локаций обусловлена наличием станций метро и/или бизнес-центров. В обоих случаях это формирует зоны высокого пешеходного трафика, но в ситуации наличия бизнес-центров ритейл выполняет еще и саппорт-функцию.
Топ-3 арендаторов Садового кольца формируют сегменты «рестораны и кафе» (23,2%), «банки и услуги» (21,0%) и «красота и здоровье» (18,7%). При этом представители первой группы преимущественно встречаются около станций метро, а две другие группы – на протяжении всего кольца.
По мнению JLL, Садовое кольцо можно разделить на три основных отрезка, которые различаются по ключевым параметрам – ставкам аренды и уровню вакантности.