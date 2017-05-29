Садовое кольцо: три грани реконструкции

20 июля 2017 г.

Летом 2017 года в рамках программы Правительства Москвы «Моя улица» реконструируются почти все участки Садового кольца. Это оказывает влияние на динамику ставок и уровень вакантности данного торгового коридора.

Садовое кольцо ограничивает центральные торговые коридоры столицы и, в отличие от них, является более насыщенной магистралью с точки зрения транспортного потока, а не пешеходного. Это объясняет низкие ставки аренды и высокую долю пустующих помещений на кольце. И тем ярче на общем фоне коридора видны пиковые отрезки, которые характеризуются высокими ставками. Востребованность этих локаций обусловлена наличием станций метро и/или бизнес-центров. В обоих случаях это формирует зоны высокого пешеходного трафика, но в ситуации наличия бизнес-центров ритейл выполняет еще и саппорт-функцию.

Топ-3 арендаторов Садового кольца формируют сегменты «рестораны и кафе» (23,2%), «банки и услуги» (21,0%) и «красота и здоровье» (18,7%). При этом представители первой группы преимущественно встречаются около станций метро, а две другие группы – на протяжении всего кольца.

По мнению JLL, Садовое кольцо можно разделить на три основных отрезка, которые различаются по ключевым параметрам – ставкам аренды и уровню вакантности.