Самые дорогие угоны 2017 года

22 августа 2017 г.

Аналитики «АльфаСтрахование» составили рейтинг выплат в январе-июле 2017 г. за угнанные автомобили, застрахованные в компании по каско. Первое место занимает Porsche Cayenne, который обошелся страховой компании в 8,47 млн руб.

На втором месте оказался Porsche Panamera, сумма выплаты по которому составила 8,35 млн руб., на третьем - седельный тягач Scania (8,25 млн руб.), на четвертом - Mercedes-Benz S-Klasse (7,57 млн руб.), на пятом - Lexus LX570 (6,78 млн руб.). Также в рейтинг вошли Mersedes-Benz S-Klasse с суммой выплаты по угону 6,71 млн руб., Lexus LX 570 (6,69 млн руб.), еще один Mercedes-Benz S-Klasse (5,62 млн руб.), Toyota Land Cruiser (5,36 млн руб.) и Lexus LX 450D (5,35 млн руб.).

«Наиболее дорогостоящими для «АльфаСтрахование» с начала года оказались автомобили Porsche, - говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – Полис каско гарантирует надежную защиту автомобиля в случае ДТП, повреждений машины на стоянке или после стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона. Автовладельцы, чьи автомобили были похищены, получили страховые выплаты по полисам каско и сохранили свое финансовое благополучие».

«АльфаСтрахование» первой из российских страховых компаний предложила своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. Единственным личным обращением страхователя в компанию остается заявление по угону. В мобильном приложении клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.

Рейтинг самых больших выплат по каско за период январь-июль 2017 г.