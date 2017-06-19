Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Аналитики «АльфаСтрахование» составили рейтинг выплат в январе-июле 2017 г. за угнанные автомобили, застрахованные в компании по каско. Первое место занимает Porsche Cayenne, который обошелся страховой компании в 8,47 млн руб.
На втором месте оказался Porsche Panamera, сумма выплаты по которому составила 8,35 млн руб., на третьем - седельный тягач Scania (8,25 млн руб.), на четвертом - Mercedes-Benz S-Klasse (7,57 млн руб.), на пятом - Lexus LX570 (6,78 млн руб.). Также в рейтинг вошли Mersedes-Benz S-Klasse с суммой выплаты по угону 6,71 млн руб., Lexus LX 570 (6,69 млн руб.), еще один Mercedes-Benz S-Klasse (5,62 млн руб.), Toyota Land Cruiser (5,36 млн руб.) и Lexus LX 450D (5,35 млн руб.).
«Наиболее дорогостоящими для «АльфаСтрахование» с начала года оказались автомобили Porsche, - говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – Полис каско гарантирует надежную защиту автомобиля в случае ДТП, повреждений машины на стоянке или после стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона. Автовладельцы, чьи автомобили были похищены, получили страховые выплаты по полисам каско и сохранили свое финансовое благополучие».
«АльфаСтрахование» первой из российских страховых компаний предложила своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. Единственным личным обращением страхователя в компанию остается заявление по угону. В мобильном приложении клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.
Рейтинг самых больших выплат по каско за период январь-июль 2017 г.
|
№
|
Марка автомобиля
|
Сумма выплаты/руб.
|
1
|
PORSCHE CAYENNE
|
8 470 000
|
2
|
PORSCHE PANAMERA
|
8 354 000
|
3
|
SCANIA SCANIA седельный тягач
|
8 253 657
|
4
|
MERCEDES-BENZ S-KLASSE
|
7 568 204
|
5
|
LEXUS LX570
|
6 782 000
|
6
|
MERCEDES-BENZ S-KLASSE
|
6 713 234
|
7
|
LEXUS LX 570
|
6 690 000
|
8
|
MERCEDES-BENZ S-KLASSE
|
5 617 000
|
9
|
TOYOTA LAND CRUISER
|
5 363 000
|
10
|
LEXUS LX 450D
|
5 354 000