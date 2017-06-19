Самые популярные у угонщиков автомобили этого лета: Lexus GX, Porsche Panamera и Audi A8

8 августа 2017 г.

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско за второе полугодие 2016 г. и первое полугодие 2017 г., и составила рэнкинг наиболее популярных у угонщиков автомобилей. На первом месте Lexus GX, на втором – Porsche Panamera, на третьем – Audi A8.

Список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании «АльфаСтрахование» авто данной марки и отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.

Согласно подсчетам, первое место по угоняемости среди автомобилей клиентов компании занимает Lexus GX (частота угонов – 1,68%). На втором месте автомобили Porsche Panamera (1,61%), а на третьем – Audi A8 (1,53%). Также угонщики предпочитают Land Rover Evoque (1,24%) и Toyota Camry (1,11%). Кроме того, в десятку вошли Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%), Toyota Land Cruiser (0,69%).

«Как бы ни был уверен в себе водитель и сколько бы лет он ни просидел за рулем, на ситуацию на дороге влияет множество факторов. Полис каско защищает автомобиль и во время движения, и на стоянке от негативных последствий погодных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона, - говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – Автоугонщиков привлекают как дорогие автомобили, так и машины из среднеценового сегмента. Главное – востребованность самого авто и его деталей на черном рынке».

«АльфаСтрахование» первой из российских страховых компаний предложила своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. Здесь же клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.

Частота угонов транспортных средств, застрахованных в «АльфаСтрахование» во втором полугодии 2016 г. и первом полугодии 2017 г.: