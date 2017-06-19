Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско за второе полугодие 2016 г. и первое полугодие 2017 г., и составила рэнкинг наиболее популярных у угонщиков автомобилей. На первом месте Lexus GX, на втором – Porsche Panamera, на третьем – Audi A8.
Список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании «АльфаСтрахование» авто данной марки и отражает риск автовладельца остаться без своего транспортного средства.
Согласно подсчетам, первое место по угоняемости среди автомобилей клиентов компании занимает Lexus GX (частота угонов – 1,68%). На втором месте автомобили Porsche Panamera (1,61%), а на третьем – Audi A8 (1,53%). Также угонщики предпочитают Land Rover Evoque (1,24%) и Toyota Camry (1,11%). Кроме того, в десятку вошли Lexus LX (0,88%), Infiniti QX56 (QX80) (0,86%), Land Rover Range Rover Sport (0,73%), BMW 6-series (0,72%), Toyota Land Cruiser (0,69%).
«Как бы ни был уверен в себе водитель и сколько бы лет он ни просидел за рулем, на ситуацию на дороге влияет множество факторов. Полис каско защищает автомобиль и во время движения, и на стоянке от негативных последствий погодных катаклизмов, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона, - говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – Автоугонщиков привлекают как дорогие автомобили, так и машины из среднеценового сегмента. Главное – востребованность самого авто и его деталей на черном рынке».
«АльфаСтрахование» первой из российских страховых компаний предложила своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. Здесь же клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. АльфаСтрахование Mobile бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.
Частота угонов транспортных средств, застрахованных в «АльфаСтрахование» во втором полугодии 2016 г. и первом полугодии 2017 г.:
|
№
|
Модель транспортного средства
|
Частота угонов
|
1
|
LEXUS GX
|
1,68%
|
2
|
PORSCHE PANAMERA
|
1,61%
|
3
|
AUDI A8
|
1,53%
|
4
|
LAND ROVER EVOQUE
|
1,24%
|
5
|
TOYOTA CAMRY
|
1,11%
|
6
|
LEXUS LX
|
0,88%
|
7
|
INFINITI QX56 (QX80)
|
0,86%
|
8
|
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT
|
0,73%
|
9
|
BMW 6-series
|
0,72%
|
10
|
TOYOTA LAND CRUISER
|
0,69%
|
11
|
INFINITI FX (QX70)
|
0,68%
|
12
|
JEEP GRAND CHEROKEE
|
0,68%
|
13
|
LAND ROVER RANGE ROVER
|
0,68%
|
14
|
MITSUBISHI PAJERO SPORT
|
0,68%
|
15
|
OPEL INSIGNIA
|
0,61%
|
16
|
HYUNDAI TUCSON
|
0,56%
|
17
|
LAND ROVER FREELANDER
|
0,56%
|
18
|
BMW 7-series
|
0,55%
|
19
|
MAZDA 3
|
0,54%
|
20
|
CADILLAC ESCALADE
|
0,53%
|
21
|
LAND ROVER DISCOVERY
|
0,51%
|
22
|
MAZDA CX-5
|
0,41%
|
23
|
SKODA SUPERB
|
0,40%
|
24
|
HYUNDAI SOLARIS
|
0,38%
|
25
|
PORSCHE MACAN
|
0,34%