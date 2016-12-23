От лица "Агенства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Итоговый, 12-й, номер журнала «ЛОГИСТИКА» мы решили посвятить развитию двух направлений, обращенных в будущее.
В январе-ноябре 2016 года уровень маршрутизации порожнего и груженого подвижного состава Санкт-Петербургского филиала АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) вырос относительно аналогичного показателя прошлого года с 71% до 88%. Экономический эффект от реализации мероприятий по маршрутизации составил более 6 млн руб.
Рост показателей обеспечен за счет организации формирования отправительских маршрутов из порожних вагонов с припортовых станций и повышения качества их планирования.
В частности, в 2016 году филиал впервые организовал отправку маршрутами более 4 тыс. порожних цистерн со станции Высоцк Октябрьской железной дороги (ОЖД). После выгрузки порожний подвижной состав следовал отправительскими маршрутами без переформирования и переработки в пути следования до станций Осенцы Свердловской железной дороги и Зелецино Горьковской железной дороги.
Кроме того, с августа 2016 года филиал организовал отправку в составе организованных маршрутов более 1,25 тыс. порожних цистерн со станций Автово и Лужская ОЖД назначением на Куйбышевскую, Западно-Сибирскую и Горьковскую железные дороги.