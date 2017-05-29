Санкт-Петербургский филиал ПГК в 7 раз увеличил перевозки в Финляндию

22 июня 2017 г.

Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) в январе-мае 2017 года перевез более 57 тыс. тонн грузов в Финляндию, в 7 раз превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном направлении увеличился в 16 раз, до 84,6 млн т-км.



Основную номенклатуру перевозок составили никелевый штейн и цемент.



«Положительная динамика связана с увеличением погрузки ключевых партнеров – горно-металлургического холдинга «ГМЛК Норильский никель» и «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», – прокомментировал рост показателей директор филиала Павел Ситало.

В частности, объем погрузки никелевого штейна по сравнению с аналогичным показателем 2016 года вырос в 35 раз и составил около 41 тыс. тонн, объем погрузки цемента вырос в 2,5 раза, до 16 тыс. тонн.

«Сегодня мы успешно обеспечиваем подвижным составом предприятия с непрерывным циклом производства. Так, перевозка контейнеров с сырьем с промышленной площадки «Норильского никеля» в Мончегорске в адрес никелерафинировочного завода в Харьявалта осуществляется строго по графику, от которого зависит производственный цикл завода в Финляндии», – отметил Павел Ситало.

Грузы следовали в цементовозах и контейнерах на платформах со станций Сланцы и Мончегорск Октябрьской железной дороги через погранпереход Бусловская/Вайниккала в адрес грузополучателей Финляндии.