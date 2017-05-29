Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) в январе-мае 2017 года перевез более 57 тыс. тонн грузов в Финляндию, в 7 раз превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в указанном направлении увеличился в 16 раз, до 84,6 млн т-км.
Основную номенклатуру перевозок составили никелевый штейн и цемент.
«Положительная динамика связана с увеличением погрузки ключевых партнеров – горно-металлургического холдинга «ГМЛК Норильский никель» и «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», – прокомментировал рост показателей директор филиала Павел Ситало.
В частности, объем погрузки никелевого штейна по сравнению с аналогичным показателем 2016 года вырос в 35 раз и составил около 41 тыс. тонн, объем погрузки цемента вырос в 2,5 раза, до 16 тыс. тонн.
«Сегодня мы успешно обеспечиваем подвижным составом предприятия с непрерывным циклом производства. Так, перевозка контейнеров с сырьем с промышленной площадки «Норильского никеля» в Мончегорске в адрес никелерафинировочного завода в Харьявалта осуществляется строго по графику, от которого зависит производственный цикл завода в Финляндии», – отметил Павел Ситало.
Грузы следовали в цементовозах и контейнерах на платформах со станций Сланцы и Мончегорск Октябрьской железной дороги через погранпереход Бусловская/Вайниккала в адрес грузополучателей Финляндии.