«Сбербанк Лизинг» на METRO EXPO 2017 продемонстрировал готовые экспресс-решения

10 апреля 2017 г.

АО «Сбербанк Лизинг» на METRO EXPO 2017 представил отраслевые экспресс-решения, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

«Сбербанк Лизинг» для посетителей выставки разработал целевое предложение по лизингу для клиентов сегмента HORECA и FMCG на коммерческие автомобили ГАЗ. Серийную технику ГАЗ можно приобрести с авансовым платежом от 20% и сроком от 13 до 36 месяцев без предоставления финансовых документов. Выгода при этом составит от 165 000 рублей. Для развития мобильной торговли по специальному предложению можно приобрести Автолавку на шасси Газель Next при авансовом платеже от 35% сроком от 13 до 24 месяцев. При этом суммарная скидка при приобретении в лизинг составит 17%, за счёт 10% скидки от Минпромторга РФ и специальной скидки от производителя в размере 7%.

Для доставки и перевозки малогабаритных грузов и продуктов питания автомобили Lada Largus можно приобрести при авансовом платеже от 20% и сроком лизинга от 13 до 36 месяцев. Выгода при этом составит от 49 900 рублей по программе льготного лизинга от Минпромторга РФ.

Для предпринимателей, которые планируют расширять производство за счёт обновления производственных линий, «Сбербанк Лизинг» совместно с Российской Гильдией Пекарей и Кондитеров (РОСПиК) разработал и представил специальное отраслевое решение по приобретению в лизинг нового оборудования для хлебопечения и кондитерского производства. В рамках предложения предоставляется возможность приобрести хлебопекарное оборудование с авансовым платежом от 30% и специальной ставкой удорожания сроком от 24 до 60 месяцев. Отраслевое решение направлено в первую очередь на предприятия сегмента малого и среднего бизнеса, которые занимаются выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий и производством кондитерской продукции. Выгодные условия лизинга позволят обновить производственные линии и в целом увеличить рентабельность отрасли.

Также в рамках второго выставочного дня METRO EXPO 2017 эксперты АО «Сбербанк Лизинг» и ОАО «Автоваз» провели семинар «Возможности, которые мы не используем. Лизинг как инструмент получения субсидии», где рассказали о мерах господдержки малого и среднего бизнеса и преимуществах лизингового финансирования.

««Сбербанк Лизинг» является лидером по программам государственных субсидий. Более 30 млрд рублей было передано в различные секторы экономики с участием федеральных государственных программ субсидирования, из которых 5,8 млрд рублей затрачено на поддержку обновления парка коммерческого автотранспорта. Мы подбираем варианты для клиентов АО «Сбербанк Лизинг», чтобы они могли воспользоваться оптимальным финансовым продуктом и получить необходимый транспорт или оборудования для решения своих бизнес-задач. Совместная работа АО «Сбербанк Лизинг», производителей и государства позволяет сегодня получать малому и среднему бизнесу продукты, способствующие развитию их бизнеса и в конечном итоге способствующие развитию нашей страны и экономики в целом», — отметил Кирилл Царёв, Генеральный директор и Председатель Правления АО «Сбербанк Лизинг».

С новыми предложениями от АО «Сбербанк Лизинг» ознакомились не только специалисты сегмента FMCG и HoReCa из различных регионов России, но и представители органов власти, российских регионов, крупных компаний, экспертного сообщества и СМИ.