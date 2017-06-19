Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
АО «Сбербанк Лизинг» и Нижегородское подразделение одного из крупнейших автохолдингов России — ГК «АГАТ» заключили контракт на поставку седельных тягачей Mercedes-Benz на сумму 488 млн рублей. Часть тягачей уже поставлена и используется в автоперевозках на территории РФ.
ГК «АГАТ» является единым логистическим оператором нижегородской площадки Группы ГАЗ в части автомобильных перевозок товарных автомобилей ГАЗ и спецтехники на базе ГАЗ непосредственно от конвейера до дилеров в регионах РФ, Республики Беларусь и Украины на автовозах и самоходом. Автопарк ГК «АГАТ» насчитывает более 400 автовозов, оборудованных системами спутниковой навигации для постоянного информирования клиентов о местонахождении груза. Сотрудничество с АО «Сбербанк Лизинг» позволит группе компаний обновить четверть парка автопоездов, сохраняя таким образом лидирующие позиции на рынке российских перевозок автомашин.
АО «Сбербанк Лизинг» профинансировало закупку 100 единиц седельных тягачей Mercedes-Benz для обновления парка группы компаний по программе субсидирования «Льготный лизинг», в рамках которой планируется получение субсидии от Министерства промышленности и торговли РФ в размере 10 % от суммы сделки.