«Сбербанк Лизинг» обновил автопарк ГК «АГАТ»

24 августа 2017 г.

АО «Сбербанк Лизинг» и Нижегородское подразделение одного из крупнейших автохолдингов России — ГК «АГАТ» заключили контракт на поставку седельных тягачей Mercedes-Benz на сумму 488 млн рублей. Часть тягачей уже поставлена и используется в автоперевозках на территории РФ.

ГК «АГАТ» является единым логистическим оператором нижегородской площадки Группы ГАЗ в части автомобильных перевозок товарных автомобилей ГАЗ и спецтехники на базе ГАЗ непосредственно от конвейера до дилеров в регионах РФ, Республики Беларусь и Украины на автовозах и самоходом. Автопарк ГК «АГАТ» насчитывает более 400 автовозов, оборудованных системами спутниковой навигации для постоянного информирования клиентов о местонахождении груза. Сотрудничество с АО «Сбербанк Лизинг» позволит группе компаний обновить четверть парка автопоездов, сохраняя таким образом лидирующие позиции на рынке российских перевозок автомашин.

АО «Сбербанк Лизинг» профинансировало закупку 100 единиц седельных тягачей Mercedes-Benz для обновления парка группы компаний по программе субсидирования «Льготный лизинг», в рамках которой планируется получение субсидии от Министерства промышленности и торговли РФ в размере 10 % от суммы сделки.