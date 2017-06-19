«Сбербанк Лизинг» поддерживает малый и средний бизнес

22 августа 2017 г.

АО «Сбербанк Лизинг» ведет активную работу по новым программам Минпромторга России по субсидированию части авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело», нацеленным на малый и средний бизнес. Объем скидки первого платежа от суммы автомобиля для отдельных категорий лизингополучателей составляет 12,5 % от стоимости предмета лизинга, но не более 625 тысяч рублей на одно транспортное средство.

Право на дополнительные меры государственной поддержки в виде скидки 12,5 % имеют субъекты МСП, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации, а также юридические лица, заключающие договор лизинга магистральных седельных тягачей.

— Партнерство с Минпромторгом в рамках новых программ обеспечит нашим клиентам более выгодные условия лизинга, — прокомментировал член Правления, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров. — Мы рады, что сегодня можем предоставить предпринимателям реальную возможность развивать собственное дело. Кроме того, для нас важно, что лизинг оказывает положительное влияние на российскую промышленность: таким образом, мы действуем не только в интересах клиентов, но и в интересах государства в целом.

В 2017 году размер субсидий был увеличен до 13,75 млрд рублей. Ожидаемый результат — не менее 41,5 тысяч единиц техники, реализация новых мер «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» добавит 27,3 тыс. автомобилей.

Более подробную информацию об условиях программы можно получить в офисах АО «Сбербанк Лизинг» во всех регионах присутствия и отделениях Сбербанка по работе с корпоративными клиентами.