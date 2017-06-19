Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
АО «Сбербанк Лизинг» ведет активную работу по новым программам Минпромторга России по субсидированию части авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело», нацеленным на малый и средний бизнес. Объем скидки первого платежа от суммы автомобиля для отдельных категорий лизингополучателей составляет 12,5 % от стоимости предмета лизинга, но не более 625 тысяч рублей на одно транспортное средство.
Право на дополнительные меры государственной поддержки в виде скидки 12,5 % имеют субъекты МСП, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации, а также юридические лица, заключающие договор лизинга магистральных седельных тягачей.
— Партнерство с Минпромторгом в рамках новых программ обеспечит нашим клиентам более выгодные условия лизинга, — прокомментировал член Правления, директор департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров. — Мы рады, что сегодня можем предоставить предпринимателям реальную возможность развивать собственное дело. Кроме того, для нас важно, что лизинг оказывает положительное влияние на российскую промышленность: таким образом, мы действуем не только в интересах клиентов, но и в интересах государства в целом.
В 2017 году размер субсидий был увеличен до 13,75 млрд рублей. Ожидаемый результат — не менее 41,5 тысяч единиц техники, реализация новых мер «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» добавит 27,3 тыс. автомобилей.
Более подробную информацию об условиях программы можно получить в офисах АО «Сбербанк Лизинг» во всех регионах присутствия и отделениях Сбербанка по работе с корпоративными клиентами.