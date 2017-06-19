«Сбербанк Лизинг» поставил TК «МЕГАПОЛИС» новые транспортные средства — автомобили марки ГАЗ в количестве более 100 единиц

17 августа 2017 г.

Договор лизинга между АО «Сбербанк Лизинг» и АО «ТК «МЕГАПОЛИС» был заключен в рамках ранее одобренного проактивного лимита. Недавно состоялась первая передача имущества в лизинг. Данная сделка была осуществлена в рамках программы субсидирования, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2015 г. № 451, согласно которой АО «ТК «МЕГАПОЛИС» получило скидку по уплате аванса в размере 10 % от стоимости транспортных средств.

МЕГАПОЛИС — группа компаний, владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса, является лидером на российском рынке дистрибуции товаров повседневного спроса.

Компания имеет более 300 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в которых работает около 15 тысяч человек, а также собственный автопарк из более чем более 4 500 собственных автомобилей, который теперь пополнят автомобили, полученные в лизинг от «Сбербанк Лизинга». Автомобили будут распределены по 9 городам РФ, среди которых Омск, Брянск, Вологда, Самара, Череповец, Лермонтов, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург.

— Сделка имеет важное значение как в рамках установления партнерских отношений между «Сбербанк Лизингом» и одним из лидеров рынка дистрибуции товаров повседневного спроса — TК МЕГАПОЛИС, так и с учетом применения программы «Льготный лизинг» от Минпромторга, активным участником которой мы являемся», — отметил Тимур Бойтемиров, директор управления по работе с крупнейшими клиентами АО «Сбербанк Лизинг».