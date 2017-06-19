Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Договор лизинга между АО «Сбербанк Лизинг» и АО «ТК «МЕГАПОЛИС» был заключен в рамках ранее одобренного проактивного лимита. Недавно состоялась первая передача имущества в лизинг. Данная сделка была осуществлена в рамках программы субсидирования, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2015 г. № 451, согласно которой АО «ТК «МЕГАПОЛИС» получило скидку по уплате аванса в размере 10 % от стоимости транспортных средств.
МЕГАПОЛИС — группа компаний, владеющая и управляющая активами в сфере дистрибуции и логистики товаров повседневного спроса, является лидером на российском рынке дистрибуции товаров повседневного спроса.
Компания имеет более 300 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, в которых работает около 15 тысяч человек, а также собственный автопарк из более чем более 4 500 собственных автомобилей, который теперь пополнят автомобили, полученные в лизинг от «Сбербанк Лизинга». Автомобили будут распределены по 9 городам РФ, среди которых Омск, Брянск, Вологда, Самара, Череповец, Лермонтов, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург.
— Сделка имеет важное значение как в рамках установления партнерских отношений между «Сбербанк Лизингом» и одним из лидеров рынка дистрибуции товаров повседневного спроса — TК МЕГАПОЛИС, так и с учетом применения программы «Льготный лизинг» от Минпромторга, активным участником которой мы являемся», — отметил Тимур Бойтемиров, директор управления по работе с крупнейшими клиентами АО «Сбербанк Лизинг».