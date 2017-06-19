Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
АО «Сбербанк Лизинг» и Комитет по управлению имуществом города Череповца заключают контракт на поставку 20 городских пассажирских автобусов МАЗ-103469 2017 года выпуска. Общая сумма контракта составила порядка 236 млн рублей.
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» «Сбербанк Лизинг» признан победителем в закупочной процедуре заказчика по итогам электронного аукциона.
Новые автобусы класса I на дизельном топливе поступят в пользование МУП «Автоколонна № 1456» в течение 14 дней со дня заключения муниципального контракта.