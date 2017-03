Scania нового поколения стала победителем в итальянском конкурсе «Самый надежный и экологичный грузовик 2017 года» (sustainable)

9 марта 2017 г.

Новому поколению грузовиков Scania была присуждена премия в итальянском конкурсе «Самый надежный и экологичный грузовик 2017 года» («Sustainable Truck of the Year 2017»). О победе было объявлено 22 февраля 2017 г. на ведущей итальянской транспортно-логистической выставке Transpotec.

Конкурс «Sustainable Truck of the Year» организован журналом «Vadoe Torno» — одним из ведущих в Италии изданий в сфере грузоперевозок. В конкурсе присутствуют три номинации: седельные тягачи, развозные грузовые автомобили и фургоны. Новое поколение Scania победило в конкурсе «Sustainable Truck of the Year» в категории тягачей.

Жюри, в состав которого входит редакция журнала «Vadoe Torno», при объявлении победителей подчеркнуло, что в грузовиках нового поколения Scania их впечатлила экономия топлива, а также комфорт во время вождения и высокий уровень безопасности.

Новое поколение Scania обеспечивает общую экономию топлива на 5% благодаря усовершенствованной работе силового агрегата и аэродинамике. При использовании альтернативных видов топлива предоставляется возможность дополнительной экономии топлива.

Жюри также впечатлила новая система Scania Opticruise, передовая система торможения, лучшая видимость для водителя и впервые установленные боковые подушки безопасности, которые будут производиться в автомобильной промышленности.

«Существует много качеств, которые делают новое поколение Scania надежным, — отметил Маурицио Черветто (Maurizio Cervetto), главный редактор Vadoe Torno. — Новое поколение грузовиков экономит топливо на 5%, а двигатели позволяют использовать альтернативные виды топлива, такие как HVO (Hydrotreated Vegetable Oils глубокоочищенные растительные масла). Комфорт также достигает уровня совершенства, в то время как работа над тормозами и передней осью сократила тормозной путь на 5%».

Франко Феноглио (Franco Fenoglio), президент и генеральный директор компании Italscania, который получил награду на Transpotec, заявил: «Эта награда является еще одним подтверждением неизменной приверженности компании Scania передовым транспортным решениям с точки зрения безопасности и надежности. Новое поколение грузовиков и сервисных решений Scania представляет собой еще один шаг в развитии всего транспортного сектора в рамках концепции социальной и экологической ответственности».