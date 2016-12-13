Scania S 500 одержала победу в европейском тесте «1000 Point Test»

22 декабря 2016 г.

В декабре 2016 г. немецкое издательство ETM Verlag подвело итоги сложнейшего европейского теста грузовых автомобилей «1000 Point Test», который прошел на юго-западе Германии. По результатам испытаний грузовой автомобиль Scania S 500 одержал блестящую победу и получил 943 балла из 1000 возможных.

«1000 Point Test» является крупнейшим в Европе сравнительным испытанием грузовых автомобилей и проводится по самым жестким критериям.В этом годусравнительные испытания проводились на маршруте протяженностью 180 километров на юго-западе Германии, в холмистой части живописной долины Мозеля. Проведение теста «1000 Point Test» организует немецкое издательство ETM Verlag, выпускающее журналы Lastauto Omnibus и Fernfahrer, совместно с другими крупными профессиональными изданиями Европы. Посвященные этому тестированию материалы публикуются также в отраслевых журналах десятка других стран.

В автотесте участвует международная команда отраслевых журналистов, которые в ходе испытаний выставляют грузовикам субъективные оценки на основе результатов объективных измерений.В этот раз сравнивались модели с самыми большими кабинами и с двигателями в диапазоне мощности 500 л. с. Седельному тягачу Scania S 500 противостояли грузовые автомобили других трех европейских производителей. В результате тщательной оценки всех элементов, характеристик и показателей каждого автомобиля был объявлен победитель — Scania.

«Отличная производительность при низком расходе топлива, наилучшие динамические характеристики, высокий уровень комфорта в кабине и превосходная эргономика рабочего места водителя — все это заслуженно позволило новому классу S занять высшую ступеньку на пьедестале почета», — отмечает ведущий немецкий автомобильный журнал Lastauto Omnibus.

Журнал Lastauto Omnibus пишет, что в новой серии S представлен целый ряд улучшений и доработок по сравнению с серией R. Так, были значительно усовершенствованы в части удобства и размера спальное место и плоский пол кабины. С прибавкой в крутящем моменте Scania демонстрирует невероятно высокие ездовые качества в горной местности, первой достигая вершины холма.

По сумме баллов Scania S 500 стала лидером в категории «Комфорт водителя» благодаря таким характеристикам, как посадка, удобство кабины, эффективность торможения, обзорность и управление. Представитель нового поколения также обошел остальных участников по показателям силового агрегата и производительности. «Scania является эталоном в достижении поперечной устойчивости и управляемости. Это дает изумительное ощущение полного контроля над транспортным средством», — отмечает издание Lastauto Omnibus.