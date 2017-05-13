СДЭК и BABADU.RU стали партнерами

14 июня 2017 г.

СДЭК и BABADU.RU заключили договор о сотрудничестве. Согласно его условиям перевозчик займется курьерской доставкой заказов онлайн-гипермаркета товаров для детей и их родителей и передачей посылок в собственные пункты выдачи заказов на всей территории России. Интеграция программного обеспечения между партнерами уже завершена.

«За последние два года BABADU.RU сделал большой шаг вперёд. И в ассортименте, и в философии мы вышли далеко за рамки магазина детских товаров, - рассказывает Наталья Шкиртиль, генеральный директор интернет-гипермаркета. BABADU.RU – это магазин семейных покупок, в котором можно найти товары для уюта, комфортного быта, особенных событий, домашних праздников, путешествий и для простых ежедневных радостей. Например, одно из новых направлений – косметика: профессиональная, лечебная, декоративная, для основного ухода. Активный рост потребовал поиска компании, которая поможет справиться с увеличивающимся количеством заказов. К тому же не каждый оператор экспресс-доставки готов иметь дело с крупногабаритным грузом (колясками, кроватками и так далее) – привозить его и поднимать на этаж. Возможности СДЭК позволяют решать эти задачи, Именно поэтому вы выбрали эту компанию и заключили с ней контракт. СДЭК - не единственный наш логистический оператор. Планируется, что к концу лета объем перевозимых СДЭК посылок достигнет 30% от общего. В среднем в месяц сейчас мы отправляем порядка 20 000 заказов».

Надежда Тайц, директор филиала СДЭК в Санкт-Петербурге, рассказывает, что первые отправки заказов с BABADU.RU уже были организованы. «В мае мы перевезли порядка 120 посылок. Самые активные направления – это Санкт-Петербург и Москва, но также были доставки и в регионы – в Самару, Челябинск, Нижний Новгород и другие крупные города. Наиболее востребована курьерская доставка, в том числе в вечерние часы, подъем на этаж крупногабаритных грузов. Нам интересно работать с BABADU не только потому, что это онлайн-гипермаркет с очень большим ассортиментом товаров для семьи. Мы разделяем стремление компании постоянно искать новые для рынка идеи и рады, что они выбрали нас в качестве своих партнеров по доставке товаров».