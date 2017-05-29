Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Компания стала резидентом современного складского комплекса в г. Зеленограде.
Транспортная компания «Байкал Сервис», входящая в пятерку крупнейших отечественных грузоперевозчиков, открыла 69 по счету филиал в Российской Федерации. Терминал площадью 640 кв. м. находится в г. Зеленограде, сообщил заместитель директора регионального департамента ТК Павел Семенков.
Открытие обособленного подразделения на севере Москвы, в непосредственной близости от Ленинградского шоссе, позволит компании улучшить сервис и логистику, что уже оценили клиенты, близлежащих городов: Химок, Красногорска, Солнечногорска, Клина и Шереметьева.
«Открытие новых филиалов является стратегическим направлением в развитии компании, — комментирует начало работы Семенков. — Это решает проблемы географической удаленности от наших клиентов и дает возможность более оперативно реагировать на их на потребности и ожидания».
Директором нового обособленного подразделения назначен Иван Ткаченко. Ткаченко родился в 1973 году в Томске. В 1997 году закончил Томский национальный исследовательский политехнический университет. В логистике десять лет, из которых около восьми руководил продажами «Первой Экспедиционной Компании». В «Байкал Сервис» пришел с должности территориального руководителя ООО «ПаллетТрейд» — крупнейшего российского оператора тарной упаковки.
Подробно с порядком работы нового филиала можно ознакомиться на сайте компании.