Сегодня состоялось открытие 69-го филиала ТК «Байкал Сервис»

19 июля 2017 г.

Компания стала резидентом современного складского комплекса в г. Зеленограде.

Транспортная компания «Байкал Сервис», входящая в пятерку крупнейших отечественных грузоперевозчиков, открыла 69 по счету филиал в Российской Федерации. Терминал площадью 640 кв. м. находится в г. Зеленограде, сообщил заместитель директора регионального департамента ТК Павел Семенков.

Открытие обособленного подразделения на севере Москвы, в непосредственной близости от Ленинградского шоссе, позволит компании улучшить сервис и логистику, что уже оценили клиенты, близлежащих городов: Химок, Красногорска, Солнечногорска, Клина и Шереметьева.

«Открытие новых филиалов является стратегическим направлением в развитии компании, — комментирует начало работы Семенков. — Это решает проблемы географической удаленности от наших клиентов и дает возможность более оперативно реагировать на их на потребности и ожидания».

Директором нового обособленного подразделения назначен Иван Ткаченко. Ткаченко родился в 1973 году в Томске. В 1997 году закончил Томский национальный исследовательский политехнический университет. В логистике десять лет, из которых около восьми руководил продажами «Первой Экспедиционной Компании». В «Байкал Сервис» пришел с должности территориального руководителя ООО «ПаллетТрейд» — крупнейшего российского оператора тарной упаковки.

Подробно с порядком работы нового филиала можно ознакомиться на сайте компании.