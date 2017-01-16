С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Бережливое производство -
это главное, чему стоит научиться
у японцев в области управления.
Джеффри Лайкер - профессор, автор бестселлера «ДАО TOYOTA», лауреат 10 премий в области бережливого производства.
В России его книга была переиздана 10 раз суммарным тиражом более 85 000 экземпляров!
Десятки российских компаний уже внедряют систему бережливого производства, но ни одна из них все еще не достигла уровня Toyota. В чем же секрет?
Ответ вы услышите на семинаре Джеффри Лайкера, подготовленном по материалам его новой книги, еще не изданной на русском языке - «Развитие лидеров бережливого производства». Эта книга получила «нобелевскую премию» в области производства - Shingo 2016.
Участие возможно только вживую. Записей и видеотрансляции не будет.
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