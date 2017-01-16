Семинар Джеффри Лайкера «Секрет ДАО TOYOTA». Скоро в Москве

1 февраля 2017 г.

Бережливое производство -

это главное, чему стоит научиться

у японцев в области управления.

Джеффри Лайкер - профессор, автор бестселлера «ДАО TOYOTA», лауреат 10 премий в области бережливого производства.

В России его книга была переиздана 10 раз суммарным тиражом более 85 000 экземпляров!

Десятки российских компаний уже внедряют систему бережливого производства, но ни одна из них все еще не достигла уровня Toyota. В чем же секрет?

Ответ вы услышите на семинаре Джеффри Лайкера, подготовленном по материалам его новой книги, еще не изданной на русском языке - «Развитие лидеров бережливого производства». Эта книга получила «нобелевскую премию» в области производства - Shingo 2016.

Участие возможно только вживую. Записей и видеотрансляции не будет.

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