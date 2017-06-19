Сервис аренды онлайн-касс Orange Data пробил три миллиона чеков

15 августа 2017 г.

14 августа было пробито три миллиона чеков с использованием касс для интернет-торговли инновационного сервиса Orange Data. Продажа была зафиксирована в Москве.

«Чтобы получить 3 миллиона чеков, нам понадобилось всего 45 дней работы. С июня 2017 года сервис успешно помогает предпринимателям решать задачи, которые возникают у них в связи изменениями в 54-ФЗ. Мы предлагаем бизнесменам не покупать онлайн-кассы, а брать их в аренду, поскольку это выгоднее для бизнеса. Такое решение стало востребовано на рынке очень быстро: всего за месяц сервис Orange Data выбрали более 1000 компаний из разных регионов России, в том числе из Москвы, и число заявок на аренду онлайн-касс постоянно растет», — с гордостью заявляет Павел Голубцов, генеральный директор Orange Data.

Инновационный сервис предоставляет бизнесу современные кассовые аппараты, интегрированные более чем с 20 самыми используемыми платежными системами и CMS-платформами. Помимо основной функции по фискализации интернет-торговли, сервис обеспечивает обслуживание кассовых аппаратов на весь срок аренды, а также дает возможность контролировать состояние касс, отслеживать количество транзакций и пиковые нагрузки.

Напомним, согласно закону «О применении контрольно-кассовой техники» №54 с 1 июля 2017 года большая часть среднего и малого бизнеса должна перейти на новые кассовые аппараты – онлайн-кассы, которые способны формировать электронный чек при оплате товара банковской картой. Полученный таким образом чек направляется на электронную почту покупателя, а также оператору фискальных данных, который передает его в налоговую службу.

Услугой по аренде онлайн-касс Orange Data уже воспользовались более 1000 компаний, среди которых столичный перевозчик «Аэроэкспресс», ТД "ЦУМ", СК "ВТБ Страхование", ОАО "АльфаСтрахование" и др.