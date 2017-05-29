Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Российская транспортная компания «Аэроэкспресс» перешла на обслуживание кассами для онлайн-продаж от сервиса Orange Data. Компания предпочла арендованное оборудование покупному, и теперь все транзакции на официальном сайте компании осуществляются с помощью новых контрольно-кассовых аппаратов, отвечающих последним требованиям Федерального закона №54 «О применении контрольно-кассовой техники».
«С июня 2017 года мы успешно помогаем предпринимателям решать задачи, которые возникли у них в связи изменениями в ФЗ-54. Мы предлагаем не покупать онлайн-кассы, а брать их в аренду, предоставляя не только оборудование, но и его обслуживание в течение всего срока аренды. Такой подход позволяет нашим клиентам всегда быть уверенными в оперативности решения любых возникших вопросов», — рассказал Павел Голубцов, генеральный директор Orange Data.
Напомним, что с 1 июля 2017 года вступили в силу поправки в Федеральный закон №54 «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которым большая часть представителей бизнеса должна перейти на новые кассовые аппараты – онлайн-кассы, которые будут формировать электронный чек при оплате товара банковской картой. После этого чек уходит на электронную почту покупателя, а также направляется оператору фискальных данных, который за предпринимателя передает его в налоговую службу.