Серые схемы оплаты – одна из главных проблем онлайн-торговли

20 июля 2017 г.

Большинство предпринимателей до сих пор не понимают, как 54 федеральный закон «О применении контроль-кассовой техники» повлияет на их бизнес.

К таким выводам пришли участники III конференции «ШТРИХ-М» по актуальным вопросам рынка интернет-торговли, которая состоялась 19 июля. По словам Павла Голубцова, основателя сервиса по аренде онлайн-касс для интернет-торговли Orange Data, главной проблемой онлайн-торговли являются серые схемы оплаты и отсутствие желания пользователей отказаться от них.

Почти каждый десятый интернет-магазин в России сегодня принимает к оплате банковские карты, электронные деньги и даже биткойны. Соответственно, многие покупатели не получают чеки, предусмотренные новым законом, и такой рынок никак не регулируется.

«Большинство предпринимателей не знают, как 54-ФЗ влияет на их бизнес и как совсем скоро может его изменить. Поэтому отрасли требуется качественная экспертиза. Эту проблему помогают решить сервисы по аренде онлайн-касс для интернет-магазинов. Они проводят консалтинг: вникают в особенности рынка и дают советы по ведению бизнеса, учитывая последние изменения на рынке», - отметил Павел Голубцов.

Проблему невыдачи чека в зарубежных интернет-магазинах затронул Антон Большаков, главный аналитик АКИТ. По данным АКИТ, общий объем российского рынка трансграничных продаж в 2017 году составляет 420 млрд рублей и здесь наблюдается стремительный рост: по сравнению с 2016 годом, рынок вырос на 39%. При этом зарубежные игроки под действия 54-ФЗ не попадают, а значит, при продаже вместо кассового чека они предоставляют товарные вложения.

«Несмотря на общие позитивные тренды, остаются и недобросовестные интернет-магазины, которые осуществляют переводы с карты на карту, способствуя таким образом развитию "черного" кэша. Кроме того, значительная доля онлайн-торговли сегодня идет через социальные сети и мессенджеры, которые, к сожалению, никак не регулируются законодательно. Такие каналы могут стать "проблемными зонами" при реализации 54-ФЗ. Все члены АКИТ сегодня благополучно перешли на новый порядок применения онлайн-касс. Несмотря на то, что для интернет-сообщества нововведение стало новым и непривычным, работа по нему успешно ведется без каких-либо трудностей», - подчеркнул Антон Большаков.

Эксперты отметили, что работа с "проблемными зонами" будет проходить регулярно, каждый игрок на рынке должен привести свой бизнес в соответствие с 54-ФЗ.